Стало известно, как Бритни Спирс накачивали наркотиками против воли

Американская певица годами не может вырваться из под контроля и опеки ее отца.
Бывший телохранитель Бритни Спирс дал свидетельство о том, что певицу накачивали коктейлем из трех разных наркотиков и противозачаточных таблеток, пока она была под "опекой" отца.
Как сообщает издание The Sun, каждую пятницу приходила женщина, которая "вскармливала" Бритни Спирс психотропными препаратами, после которых у певицы были галлюцинации.
Бывший полицейский Фернандо Флорес утверждает, что за ее телефоном следят, и ей никогда не разрешают выходить на улицу самостоятельно.
Она все время сидела дома, смотрела телевизор, занималась спортом или плакала.
Фернандо, уволившийся через восемь месяцев, добавил: "Джейми звонил три или четыре раза в день, чтобы узнать, что происходит".
Если Бритни Спирс чего-то хотела - ей приходилось просить об этом отца, который звонил телохранителю.
Суд Бритни Спирс против отца Джейми за опеку
- У Джеймса Спирса полная опека над певицей и контроль за ее более чем 60-милионным состоянием с 2008 года. Сама певица не может потратить ни цента из них. Также она не может встречаться с кем хочет, ходить, куда захочет и даже разговаривать с кем-то без его разрешения.
- В 2020 году соопекуном Бритни Спирс назначили финансовую компанию Bessemer Trust, но все равно основной контроль совершает Джейми Спирс.
- Адвокат Сэмюэл Ингам III подал прошение об удалении отца Спирс еще в ноябре 2020 года, но суд тянулся и откладывался слишком долго.
- В 2021 году впервые за 2 года процесса Бритни Спирс выступила в зале суда, требуя прекратить опекунство над собой.
- Суд оставил Джейми Спирса опекуном певицы. После этого уволились адвокат Бритни и ее менеджер, которые помогали ей судиться с отцом.