Стало известно, как Бритни Спирс накачивали наркотиками против воли

Бритни Спирс / Getty Images

Бывший телохранитель Бритни Спирс дал свидетельство о том, что певицу накачивали коктейлем из трех разных наркотиков и противозачаточных таблеток, пока она была под "опекой" отца.

Как сообщает издание The Sun, каждую пятницу приходила женщина, которая "вскармливала" Бритни Спирс психотропными препаратами, после которых у певицы были галлюцинации.

Бывший полицейский Фернандо Флорес утверждает, что за ее телефоном следят, и ей никогда не разрешают выходить на улицу самостоятельно.

Она все время сидела дома, смотрела телевизор, занималась спортом или плакала.

Фернандо, уволившийся через восемь месяцев, добавил: "Джейми звонил три или четыре раза в день, чтобы узнать, что происходит".

Если Бритни Спирс чего-то хотела - ей приходилось просить об этом отца, который звонил телохранителю.

Суд Бритни Спирс против отца Джейми за опеку