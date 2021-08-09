Отец Бритни Спирс угрожает снова оправить дочь в психбольницу

Бритни Спирс / Getty Images

Отец Бритни Спирс недавно выступил в суде и на очередном заседании заявил, что у его дочери не все в порядке с психикой, поэтому ее нужно отправить на лечение в психиатрическую больницу.

Как сообщает Page Six, нанятая Джейми женщина дала соответствующие показания в суде.

Джейми Спирс настаивал на том, чтобы оставить ее опекуном, ведь якобы нет достаточных доказательств для того, чтобы сделать обратное.

Он также привлек показания "ассистентки" Бритни Джоди Монтгомери (которой сам платит, и которая частично опекун Бритни), что психологическое состояние звезды в опасности.Читайте также"Я несчастна, я не могу спать": Бритни Спирс раскрыла детали абьюза от ее отца на суде

Джоди Монтгомери, по словам отца знаменитости, призналась, что Бритни не принимает лекарства, как положено, отказывается встречаться с врачами и консультироваться с медицинской бригадой.

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Оплачиваемая Джейми Спирсом ассистентка "неожиданно" вспомнила о возможности заключения знаменитости в психбольницу для обследования. Такое решение можно принять в Калифорнии, если человек несет угрозу себе или близким.

После этого в суде выступила Джоди Монтгомери, которая заявила, что отец артистки исказил и извратил информацию так, чтобы она звучала "удобно" для него.

Ранее стало известно, что Бритни Спирс постоянно накачивают наркотиками и противозачаточными по указанию отца.

Вначале июля суд оставит Джейми Спирса опекуном Бритни, не приняв во внимание все доказательства, которые передала девушка.