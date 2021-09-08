Отец Бритни Спирс официально подал заявление на прекращение опеки над певицей

Бритни Спирс / Getty Images

В США назначали дату проведения слушания по поводу отмены опеки Джейми Спирса над дочкой Бритни Спирс.

Как сообщает CNN, во вторник, 7 сентября, Джейми Спирс подал в суд запрос с просьбой прекратить опекунство над дочерью.

Спирс отметил, что если его дочь хочет самостоятельно управлять жизнью, она имеет право получить такую возможность.

"Как мистер Спирс повторял снова и снова, все, чего он хочет, – лучшее для его дочери. Если г-жа Спирс хочет прекратить опекунство и считает, что она может справиться со своей собственной жизнью, г-н Спирс считает, что она должна получить это шанс", - говорится в сообщении.

Спирс повторил пункты, о которых высказалась Бритни на легендарном слушании летом 2021, когда впервые рассказала об ограничениях.

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"Она хочет иметь возможность принимать решения относительно своего медицинского обслуживания, решая, когда, где и как часто проходить терапию. Она хочет контролировать деньги, которые зарабатывает на своей карьере, и тратить их без присмотра. Она хочет иметь возможность выйти замуж и родить ребенка, если она того пожелает", - говорит Джейми.

До этого отец Бритни Спирс потребовал 2 миллиона за отказ от опеки над дочкой.

Ранее Джейми Спирс попробовал спровоцировать скандал вокруг Бритни Спирс - ее обвинили в нападении на домработницу.

Напомним, отец Бритни Спирс заявил, что отправит дочь в психбольницу на лечение.