Отец Бритни Спирс потребовал 2 миллиона за отмену своей опеки - певица отреагировала

Бритни Спирс / Getty Images

Бритни Спирс официально освободилась от опеки со стороны отца Джейми Спирса, но он неожиданно потребовал 2 миллиона долларов за "немедненное" прекращение опеки, которая длилась 13 лет.

Как сообщает Deadline, адвокат Бритни Спирс намекнул, что это вымогательство и нахальство, а Джейми должен незамедлительно прекратить опеку над дочкой.

"Независимо от прошлого, мистер Спирс и его адвокат теперь в курсе: статус-кво больше недопустим, и Бритни Спирс не будет подвергаться вымогательству", - говорит Мэтью Розенгарт в ответе на требование стороны Джейми Спирса, поданном во вторник в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Бывший федеральный прокурор заявил, что попытка Джейми получить еще два миллиона провалилась.

"Вопиющая попытка по бартеру отменить опеку - в обмен на выплаты примерно в 2 миллиона долларов сверх миллионов, уже полученных от имущества мисс Спирс господином Спирсом и его соратниками, не увенчалась успехом", - объявил он.

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Он предложил Джейми Спирсу предоставить всю необходимую информацию для оценки своей отчетности и, если вопрос не может быть решен на основе консенсуса, попытаться защитить свою отчетность, а не заниматься вымогательством.

Напомним, что 12 августа Джейми Спирс отказался быть опекуном дочки, и послал запрос на "переходной период" опеки над Бритни Спирс, и ждет рассмотрения 29 сентября.

Сторона Бритни Спирс резко отреагировала на требования такого периода и на вымогательство оплаты дополнительных миллионов отцу звезды.

Ранее Джейми Спирс попробовал спровоцировать скандал вокруг Бритни Спирс - ее обвинили в нападении на домработницу.

До этого отец Бритни Спирс заявил, что отправит дочь в психбольницу на лечение.