Бойфренд Бритни Спирс попался в известном бутике у витрины с кольцами

Бритни Спирс / Getty Images

27-летнего бойфренда Бритни Спирс Сэма Асгари заметили в известном бутике, когда он стоял у витрины и смотрел на кольца. Зарубежные издания отметили, что он "покупает кольцо", а пользователи Сети скептически предположили, что он выбирает часы.

Как пишет Page Six, молодого человека заметили в ювелирном бутике Cartier в Беверли-Хиллз, где он рассматривал витрину с обручальными кольцами.

"Бойфренд Бритни Спирс Сэм Асгари занимается покупкой кольца в Картье", - пишет издание в Twitter.

Папарацци сфотографировали мужчину в тот момент, когда он внимательно изучал выставленные кольца с бриллиантами, а затем что-то снял на телефон. В конце концов сотрудница магазина достала что-то, похожее на кольцо, чтобы он мог еще лучше рассмотреть его.

Напомним, отце Бритни Спирс Джейми отказался от опекунства над певицей.

После этого Джейми Спирс потребовал 2 миллиона долларов компенсации за отказ, но адвокат певицы заблокировал его заявление.

В течении 13 лет Джейми Спирс полностью контролировал жизнь Бритни, и даже решал, с кем ей встречаться, спать, заводить детей и куда ходить.