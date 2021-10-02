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Бритни Спирс освободилась от опеки отца и полностью разделась - пикантные фото

2 октября 2021, 09:51

Певица опубликовала соблазнительные фотографии, на которых она изображена полностью обнаженной.

Бритни Спирс
Бритни Спирс опубликовала пикантные фотографии / Фото Rueters

Популярная американская певица Бритни Спирс, которая недавно освободилась от опеки отца, опубликовала серию очень откровенных фотографий - на снимках она предстала абсолютно обнаженной, а самые пикантные места Бритни "прикрыла" смайликами.

"Игра в Тихом океане никому не навредит", — подписала певица свои фото в Instagram.

Бритни Спирс
Полностью обнаженная Бритни Спирс / instagram.com/britneyspears
Бритни Спирс полностью разделась для фото / instagram.com/britneyspears
instagram.com/britneyspears

Поклонники артистки отметили, что теперь она заново рожденная свободная женщина и свободна от всего в прямом смысле.

К слову, некоторые пользователи соцсети обвинили Бритни Спирс в том, что она редактировала свои фотографии. Они заметили кривые стены в ванной. В свою очередь, исполнительница ответила, что фотошопом не пользовалась.

Как сообщал Главред, прошлым летом спустя 13 лет полного контроля над финансами и личной жизнью дочери Джейми Спирс - отец Бритни Спирс - "сдался", и согласился снять с себя полномочия опекуна.

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Сообщалось, что Бритни Спирс постоянно накачивают наркотиками и противозачаточными по указанию отца.

7 сентября Джейми Спирс подал в суд запрос с просьбой прекратить опекунство над дочерью. Он отметил, что если его дочь хочет самостоятельно управлять жизнью, она имеет право получить такую возможность.

К слову, после того как Бритни Спирс освободилась от опеки своего отца, ее уже успели обвинить в неадекватном поведении. Якобы она избила домработницу.

viber
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