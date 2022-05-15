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40-летняя Бритни Спирс потеряла ребенка - у певицы случился выкидыш

15 мая 2022, 00:48

О беременности пара сообщила лишь месяц назад.

У Бритни Спирс случился выкидыш / instagram.com/britneyspears

Американская певица Бритни Спирс вместе с женихом Сэмом Асгари сообщила на своей странице в Instagram печальную новость - она потеряла ребенка. Выкидыш случился на ранних сроках беременности. Состоянии здоровье матери пока не известно.

Несостоявшиеся родители переживают боль утраты, и попросили у поклонников немного приватности, пока они придут в себя. Также они поблагодарили всех, кто выразил им свою поддержку.

"С глубоким сожалением мы вынуждены сообщить, что мы потеряли нашего чудесного ребенка на ранних сроках беременности. Это ужасающий момент для каждого родителя. Возможно, нам следовало подождать с объявлением (о беременности - прим. редактора) немного дольше, но мы были слишком рады и хотели поделиться со всеми хорошей новостью. Наша любовь друг к другу - наша сила. Мы будем продолжать работать над тем, чтобы увеличить нашу прекрасную семью. Мы благодарны за всю вашу поддержку. Мы очень просим вас о приватности в этот сложный для нас момент", - пишут Сэм и Бритни.

У 40-летне Спирс уже есть двое сыновей - Шон (2005 г. р.) и Джейден (2006 г. р.) от брака с танцором Кевином Федерлайном.

В сентябре 2021 года Бритни Спирс объявила о помолвке с моделью и фитнес-тренером Сэмом Асгари после многолетних отношений. В апреле этого года пара рассказала, что они ожидают малыша.

У Бритни Спирс случился выкидыш / instagram.com/britneyspears

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Ранее Бритни Спирс полностью обнажилась на камеру, прикрыв интимные места эмодзи в виде сердечек.

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