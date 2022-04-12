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Бритни Спирз беременна от нового бойфренда

12 апреля 2022, 09:09

Певица поделилась этой новостью в своем посте в Instagram.

Бритни Спирс
В ноябре 40-летняя звезда восстановила свою независимость / Reuters

Бритни Спирс намекнула, что беременна третьим ребенком, спустя несколько месяцев после того, как ее освободили из-под опеки, что, по ее словам, мешало ей выйти замуж и родить еще детей.

Певица поделилась этой новостью в своем посте в Instagram в понедельник, заявив, что сделала тест на беременность после того, как ее партнер Сэм Асгари дразнил ее тем, что она "беременна от еды", пишет The Guardian.

Ранее Спирс поделилась, что "хочет создать семью" с 28-летним бойфрендом, который работает фитнес-моделью.

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В ноябре 40-летняя звезда восстановила свою независимость, когда судья освободил ее от опекунства, которое имело место в ее повседневной жизни почти 14 лет. Во время судебных слушаний, предшествовавших вынесению решения, Спирс утверждала, что ей пришлось продолжать принимать противозачаточные средства против ее воли. "Я хочу выйти замуж и родить ребенка", — заявила она суду в прошлом году.

Она также сообщила суду, что ее заставляли принимать лекарства и выступать против собственной воли под опекой, которую ее отец контролировал в течение многих лет. Решение судьи о расторжении договоренности стало замечательной победой певицы, которая годами боролась против опекунства, и означало, что ей больше не придется платить адвокатам и команде профессионалов для управления ее имуществом и делами.

Дело Спирс положило начало движению, вызвав протесты по всему миру и пристальное внимание к роли опекунских учреждений в США. В этом году ее пригласили в Конгресс, чтобы обсудить ее битву за опекунство.

Спирс и Асгари обручились в сентябре прошлого года, через несколько дней после того, как ее отец подал прошение о прекращении опекунства. Певица заявила суду, что хочет выйти замуж за Асгари, с которым познакомилась в 2016 году, но по условиям опекунства ей даже не разрешалось с ним ездить в машине. В сентябре Спирс пошутила, что предложение "намного запоздало".

Объявляя новость о своей беременности в Instagram, Спирс написала: "Я так сильно похудела, чтобы отправиться в путешествие на Мауи, только чтобы снова набрать вес. Я сделала тест на беременность… и, ну… у меня будет ребенок", - написала Спирз.

У Спирз двое детей, Шон и Джейден, которых она делит со своим бывшим мужем Кевином Федерлайном.

viber
Бритни Спирс
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