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Бывший Бритни Спирз пытался сорвать ее свадьбу

10 июня 2022, 12:46

Певица не вылазит из скандалов.

Бритни Спирс
Бритни Спирс вышла замуж / Instagram

Свадьбу американской поп-певицы Бритни Спирс с инструктором Сэмом Асгари пытался сорвать ее бывший муж Джейсон Александр.

Он намеревался в тайне пробраться на торжество, однако вовремя был задержан охраной.

Как сообщает издание TMZ, экс-супруг прибыл, когда мероприятие только начиналось. Ему удалось втихаря пройти на место проведения. В момент внезапного появления на свадьбе он вел прямую трансляцию в социальной сети. Но долго незамеченным он не пробыл. Вскоре его задержала охрана.

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На вопрос, что он делает на свадьбе, 40-летний бывший возлюбленный сообщил — его пригласила сама Спирс. Но в списках мужчины не оказалось. Охрана попросила его покинуть торжество, но он стал сопротивляться.

"Я пришел сюда специально, чтобы сорвать свадьбу Бритни!" — выкрикнул Александр.

Охранникам оставалось только скрутить экс-мужа Спирс и вызвать полицию. Прибывшие на место ЧП сотрудники задержали дебошира. Адвокат знаменитости заявил, что будет добиваться наказания для пытавшегося сорвать свадьбу.

Замуж Бритни Спирс вышла 9 июня. Свадьба была скромной — всего 100 человек. Это брак стал для нее третьим. Союз с Александром продлился всего 55 часов. Развелись они в 2004 году. И в том же году певица вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал Кевин Федерлайн. От него артистка родила двоих детей. Но сыновья брак не спасли. В 2007 они развелись.

Напомним, американская певица Бритни Спирс вместе с женихом Сэмом Асгари сообщила на своей странице в Instagram печальную новость - она потеряла ребенка. Выкидыш случился на ранних сроках беременности.

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