Анна Богдан показала, с кем спит после расставания с Заливако

Девушка призналась, что столкнулась с волной хейта в свою сторону.
Новость о том, что блогерка Анна Богдан после года отношений объявила о расставании с бизнесменом Михаилом Заливако поразила многих.
На своей страничке в Instagram она призналась, что столкнулась с волной хейта в свою сторону.
В сторис она опубликовала комментарии доброжелателей, коротые поддерживают ее в это непростое время.
Также ей пришлось оправдываться, что она не подписывала контракт с Заливако, а вот реальную причину разрыва отношений с Мишей девушка пока не решилась озвучить.
Анна также показала, с кем ложится спать после расставания с завидным холостяком.
Напомним, о расставании пары сообщила именно Анна. Она призналась, что долго не решалась рассказать об этом своим поклонникам, которые поддерживали пару и после проекта.
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