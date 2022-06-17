Анна Богдан показала с кем спит после расставания с Заливако/ скриншот

Новость о том, что блогерка Анна Богдан после года отношений объявила о расставании с бизнесменом Михаилом Заливако поразила многих.

На своей страничке в Instagram она призналась, что столкнулась с волной хейта в свою сторону.

В сторис она опубликовала комментарии доброжелателей, коротые поддерживают ее в это непростое время.

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Также ей пришлось оправдываться, что она не подписывала контракт с Заливако, а вот реальную причину разрыва отношений с Мишей девушка пока не решилась озвучить.

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Анна также показала, с кем ложится спать после расставания с завидным холостяком.

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Напомним, о расставании пары сообщила именно Анна. Она призналась, что долго не решалась рассказать об этом своим поклонникам, которые поддерживали пару и после проекта.

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