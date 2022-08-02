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Прощай, Заливако: после разрыва с холостяком Анна Богдан рассекретила, с кем проводит отпуск

2 августа 2022, 15:02

Девушка продолжает подогревать слухи о том, что она больше не одинока

Анна Богдан
Анна Богдан рассказала, с кем отдыхает вместо Михаила Заливако / instagram.com/hannastorozhuk

Модель, туристический агент, блогерка и победительница 11 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Анна Богдан рассталась с Михаилом Заливако в самый разгар войны.

Тяжелый разрыв и ужас, который принес в Украину российский оккупант, истощили девушку, и она приняла решение отправиться в путешествие. Сперва Богдан поехала в Хорватию, где провела, созерцая пейзажи и отдыхая на пляже, около двух недель.

Теперь она направилась в Великобританию - уже посетила Англию и сейчас находится в Шотланди. На странице Богдан Instagram время от времени появляются намеки на то, что девушка больше не одинока.

Однако, по ее собственным словам, путешествует она с подругой, а не с возлюбленным. Тем не менее она не отрицает тот факт, что возлюбленный имеется. На вопрос от подписчиков "У вас появился новый парень?" блогерка ответила, что новый не появился.

Теперь поклонники гадают, стоит ли предполагать, что вернулся "старый" - "холостяк" Михаил Заливако.

Анна Богдан
Анна Богдан рассказала, с кем отдыхает вместо Михаила Заливако / instagram.com/hannastorozhuk

Ранее украинский бизнесмен и главный герой 11 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Михаил Заливако раскрыл причину, по которой его пара с Анной Богдан распалась.

Девушка, в свою очередь, во время отдыха в Хорватии засветила нового кавалера после разрыва с холостяком.

Другие новости:

шоу-бизнес Анна Богдан новости шоу бизнеса Холостяк 11 сезон
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