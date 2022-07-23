Недолго горевала: Анна Богдан в красном бикини засветила нового кавалера после разрыва с холостяком

Анна Богдан показала нового ухажера / instagram.com/hannastorozhuk

Модель, туристический агент, блогерка и победительница 11 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Анна Богдан месяц назад потрясла поклонников новостью о расставании с Михаилом Заливако. Отношения идеальной пары оказались не такими уж и прекрасными.

"Зализывать раны" девушка отправилась в Хорватию, откуда на своей станице в Instagram постит очень летние фото. Однако отдыхает Богдан не одна.

На одной из сторис, блогерка показала, как сидит в местном ресторанчике, попивая прохладное белое вино. Она засняла, как чокается с кем-то, и вторая рука оказалась мужской.

Поклонники и раньше подозревали, что Богдан больше не одинока. Ранее она показывала роскошные букеты цветов от загадочного поклонника.

Анна Богдан показала нового ухажера / instagram.com/hannastorozhuk

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Напомним, ранее Анна Богдан после года отношений объявила о расставании с бизнесменом Михаилом Заливако. Девушка стала победительницей 11 сезона романтического реалити-шоу Холостяк, в котором Заливако был главным героем.

После этого блогерка рассказала, что украла у холостяка большую ценность, которая теперь греет ее по ночам.

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