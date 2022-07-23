"Холостяк" Михаил Заливако показал, из-за кого расстроились его отношения с Анной Богдан

Михаил Заливако показал свою идеальную женщину / instagram.com/kanyeeebear

Украинский бизнесмен и главный герой 11 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Михаил Заливако раскрыл причину, по которой его пара с Анной Богдан распалась.

В шутливой форме мужчина описал, а точнее показал свой идеал женщины. Если принимать его слова всерьез, то Богдан и правда была далека от его представлений о красоте и изысканности партнерши.

Так на странице в Instagram Заливако показал снимок фриковатой девушки с ярко-красными волосами в черном нелепом наряде, которая с букетом в руках стремительно несется по улице.

"Надо было так одеваться на церемонии... Подкину идею на новый сезон..." - подшутил над собой и участницами "холостяк".

Михаил Заливако показал свою идеальную женщину / instagram.com/kanyeeebear

Читайте такжеНедолго горевала: Анна Богдан в красном бикини засветила нового кавалера после разрыва с холостяком

Ранее на публике со своей возлюбленной появился 61-летний сексуально зависимый Дэвид Духовны. Звезда Секретных материалов в отношениях с девушкой вдвое моложе него.

Также раскрыта личность рыжей незнакомки, которая постоянно сопровождает американского ловеласа Джонни Деппа. 59-летний актер ни на шаг не отходит от молодой француженки.

Другие новости: