Джонни Депп появился в компании новой подруги - раскрыта личность рыжей незнакомки

Джонни Депп появился на публике с новой подругой / imdb.com

59-летний американский актер и музыкант Джонни Депп был замечен с новой подругой. Во время джазового фестиваля в Перудже, Италия, где выступал артист, его сопровождала загадочная девушка с рыжими волосами.

В Сети вмиг поползли слухи о том, что голливудский мачо наконец окончательно сбросил с себя оковы неудачного брака с Эмбер Херд, и готов к новым отношениям.

Однако надежды фанатов Деппа на его роман оказались сильным преувеличением. Девушка, которая сопровождает актера последнее время - его репетитор по французскому языку Матильде Бельтран. Она также является ассистентом режиссера в фильме о фаворитке французского короля Людовика XV Жанне Дюбарри. В предстоящей киноленте Джонни Депп сыграет самого французского монарха.

Источник, приближенный к артисту, рассказал The Daily Mail, что Деппа и Бельтран связывают сугубо профессиональные отношения, а если между ними и есть дружба, то лишь платоническая.

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Ранее стало известно, что 76-летний отец Илона Маска Эролл состоял в романтичных отношениях со своей падчерицей, которая младше него на 41 год. Она родила ему двоих детей.

Также на публике со своей возлюбленной появился 61-летний сексуально зависимый Дэвид Духовны. Звезда Секретных материалов в отношениях с девушкой вдвое моложе него.

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