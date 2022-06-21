59-летнего Джонни Деппа не узнали во время концерта - актер сильно изменился

Джонни Депп сбрил бороду и усы - как сейчас выглядит актер / Коллаж

59-летний актер, музыкант и режиссер Джонни Депп кардинально сменил имидж, чем немало удивил своих поклонников. Последние несколько лет артист ходил с растительностью на лице - роли менялись, а узнаваемый стиль оставался.

Однако недавно, на Хельсинкском блюзовом фестивале, "капитан Джек Воробей" вышел на сцену гладко выбритым. Британские издания отмечают - публика далеко не сразу поняла, кто выступает перед ними.

Депп в дуэте с британским гитаристом Джеффом Беком исполнил несколько песен собственного сочинения, а также на известные рок-хиты. На сцену звезда Чарли и шоколадной фабрики вышел в своем любимом бохо-стиле: в белой рубашке с небрежно закатанными выше локтя рукавами, черной жилетке, темных джинсах, бандане в горошек, поверх которой надета кепка, и с бесчисленным количеством украшений, фенечек и амулетов.

В Сети "обновленная" внешность актера вызвала горячие споры: некоторые фанаты утверждают, что без растительности на лице Депп стал выглядеть более свежо и молодо, другие же заявляют, что борода и усы скрывали настоящий возраст артиста, и теперь "Эдвард Руки-Ножницы" не горячий загадочный красавчик, а обычный мужчина средних лет без изюминки.

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Ранее бывшая жена Деппа, актриса Эмбер Херд была признана судом виновной в клевете, которая повлекла за собой последствия для жизни и карьеры Джонни. За свое преступление она обязана выплатить крупный штраф.

Позже стали известны условия, при которых Джонни Депп готов "простить" своей бывшей жене Эмбер Херд многомиллионную компенсацию в качестве возмещения ущерба.

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