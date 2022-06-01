Экс-супругу Джонни Деппа Эмбер Херд признали виновной в клевете на актера: названа компенсация

Присяжные пришли к выводу, что Деппу следует присудить компенсацию / Reuters

Присяжные вынесли решение в деле Джонни Деппа против его бывшей супруги Эмбер Херд.

В среду присяжные вынесли решение в пользу Джонни Деппа в его иске о клевете против бывшей жены, подтвердив его позицию о том, что Херд сфабриковала утверждения о том, что Депп оскорблял ее до и во время их недолгого брака.

Как сообщает ABC News, присяжные также вынесли решение в пользу Херд, которая заявила, что адвокат Деппа оклеветал ее, назвав ее обвинения в жестоком обращении мистификацией.

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Присяжные пришли к выводу, что Деппу следует присудить компенсацию в размере 15 миллионов долларов, а Херд — 2 миллиона долларов.

Приговоры положили конец транслируемому по телевидению судебному процессу, который, как надеялся Депп, поможет восстановить его репутацию, хотя и превратился в "зрелище порочного брака". Поклонники — в подавляющем большинстве на стороне Деппа — всю ночь выстраивались в очередь, чтобы занять место в зале суда. Зрители, которые не могли попасть внутрь, выстраивались в очередь на улице, чтобы подбодрить Деппа и поиздеваться над Херд всякий раз, когда они появлялись на улице.

Депп подал в суд на Херд за клевету в окружной суд округа Фэрфакс из-за статьи, опубликованной в декабре 2018 года в The Washington Post, в которой она описала себя как "общественную фигуру, представляющую насилие в семье". Его адвокаты заявили, что статья оклеветала его, хотя в ней не упоминалось его имя.

Напомним, американская актриса, музыкант и вдова лидера группы Nirvana Курта Кобейна Кортни Лав заступилась за актера Джонни Деппа, который сейчас проходит через тяжелый судебный процесс. Лав в видеообращении, которое опубликовали The Mirror, отозвалась об актере, как о чутком, небезразличном человеке, который сыграл знаковую роль в ее жизни и жизни ее дочери.