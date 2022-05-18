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Джонни Деппа может заменить женщина в "Пиратах Карибского моря": кого выбрали

18 мая 2022, 19:47

Актриса может сняться в главной роли.

Пираты Карибского моря
Пираты Карибского моря больше не будут такими, как раньше

Продюсер Джек Брукхаймер заявил, что в шестой части фильма "Пираты Карибского моря", главную роль может сыграть Марго Робби. Однако сейчас разрабатываются два сценария, в одном из них она примет участие, в другом — нет.

Находящийся в процессе сложной судебной тяжбы со своей бывшей супругой Джонни Депп не вернется во франшизу "Пираты Карибского моря". Что касается возможного возвращения Деппа, то продюсер лишь отметил, что "будущее покажет", пишет The Wrap.

Напомним, что ранее на судебном процессе было объявлено, что представители Деппа согласовали со студией его участие в шестой серии "Пиратов Карибского моря", и его гонорар должен был составить 22,5 миллиона долларов. Однако из-за конфликта с Эмбер Херд, вынесенного в публичную плоскость, Disney отказалась от дальнейшего сотрудничества с актером. Позже стало известно, что поклонники начали собирать подписи под петицией с требованием вернуть роль Джека Воробья Джонни Деппу. Воззвание набрало сотни тысяч подписей, реакция руководства студии неизвестна.

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Когда именно могут начаться съемки очередного продолжения "Пиратов", Джерри Брукхаймер не уточнил.

Напомним, ранее американская актриса и бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд вновь оказалась под следствием. Ей вменяют обвинение о лжесвидетельстве по делу, окрещенному в прессе, как "война с терьерами". По данным Daily Mail актриса солгала австралийским властям в деле о незаконном ввозе собак на территорию страны в 2015 году.

Джонни Депп Марго Робби
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