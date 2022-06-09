Джонни Депп простит долг своей бывшей: но есть нюанс

Джонни Депп может согласиться на сделку/ Instagram

Адвокаты Джонни Деппа могут заключить сделку с Эмбер Херд, которая может избавить ее от выплаты миллионов, которые она должна своему бывшему мужу в качестве компенсации за ущерб. Основное условие: экс-супруга не должна подавать апелляцию.

По информации The Independent, в своих первых телеинтервью после завершения судебного процесса Бен Чу и Камилла Васкес заявили, что обсуждение приговора и 8,35 млн долларов, которые суд Фэрфакса обязал выплатить Херд, продолжаются.

В первом из двух утренних интервью ведущий программы "Доброе утро, Америка" Джордж Стефанопулос спросил, откажется ли мистер Депп от возмещения ущерба, если мисс Херд откажется от своей апелляции. Адвокат Бен Чу заявил, что дело Деппа "никогда не касалось денег".

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"Вы сказали, что цель не заключалась в том, чтобы разорить Херд. В таком случае, возможно ли, что мы сможем увидеть мировое соглашение, при котором она откажется от апелляции в обмен на то, что Депп откажется от каких-либо денежных компенсаций?" — спросил ведущий у адвокатов.

Чу сказал, что не может говорить о своих личных беседах с Деппом, но отметил, что актер давал показания, и что адвокаты сказали в своем заключительном слове. "Речь шла о восстановлении его репутации, и он это сделал", — сказал он.

Напомним, присяжные вынесли решение в деле Джонни Деппа против его бывшей супруги Эмбер Херд. В среду присяжные вынесли решение в пользу Джонни Деппа в его иске о клевете против бывшей жены, подтвердив его позицию о том, что Херд сфабриковала утверждения о том, что Депп оскорблял ее до и во время их недолгого брака.