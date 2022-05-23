УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Джонни Депп спас Кортни Лав от передозировки наркотиками

23 мая 2022, 02:26

Вдова Кобейна и его дочь обязаны жизнью актеру, которого едва знают.

Джонни Депп спас Кортни Лав от передозировки наркотиками / Коллаж

Американская актриса, музыкант и вдова лидера группы Nirvana Курта Кобейна Кортни Лав заступилась за актера Джонни Деппа, который сейчас проходит через тяжелый судебный процесс.

Лав в видеообращении, которое опубликовали The Mirror, отозвалась об актере, как о чутком, небезразличном человеке, который сыграл знаковую роль в ее жизни и жизни ее дочери.

Так, вскоре после самоубийства Курта Кобейна, у его вдовы случилась передозировка наркотиками. К счастью, Депп оказался рядом.

"Мне не хочется публичного осуждения, но я должна сказать. Джонни был тем человеком, кто сделал мне искусственное дыхание в 1995 году, когда у меня случилась передозировка возле клуба The Viper Room", - рассказала Кортни Лав. При этом она отмечает - они не были друзьями. Они даже не были хорошо знакомы.

Тем не менее, Депп написал письмо со словами поддержки дочери Кобейна Фрэнсис, а позже, когда девочка подросла, присылал за ней лимузин, который вез ее и ее друзей на премьеры Пиратов Карибского моря.

"Джонни действительно не знал меня близко, он просто хотел помочь. Он делал это кучу раз. У Фрэнсис даже было именное место в кинозале. Я никогда не смотрела эти фильмы о пиратах, но ей они понравились. Однажды, когда ей было 13 лет, она мне сказала: "Мама, он спас мне жизнь", - вспоминает артистка.

Впрочем, Лав не осуждает и Херд, несмотря на то, что ее последние обвинения в адрес Деппа, начинают сыпаться, как карточный домик.

"Единственный важный вывод из того, что было опубликовано, заключается в том, что мы все должны перестать "развлекаться злорадством" и проявить искреннее сочувствие к обеим сторонам", - подчеркнула Кортни.

Читайте такжеНадя Дорофеева призналась в любви бывшему коллеге Позитиву

Ранее эпатажная блогерка София Стужук опозорилась неуместной шуткой над семилетним сыном.

Другие новости:

шоу-бизнес Кортни Лав Джонни Депп Фрэнсис Бин Кобейн новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:34

Вечная "обеспокоенность" союзников Украины сменилась мощной поддержкой: эксперт назвал неожиданную причину

02:26

Джонни Депп спас Кортни Лав от передозировки наркотиками

02:03

Гороскоп Таро на неделю 23-29 мая: Ракам – успех в делах, Скорпионам – жажда мести, Стрельцам – долги

01:35

Полковник ВСУ рассказал, как именно русские заблуждаются насчет своих баз в Крыму

00:51

Приметы на 23 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

Реклама
00:25

Болезни печени: тревожные симптомы, с которыми нужно бежать к врачу

00:11

В Запорожье рашисты "отжимают" бизнес у противников "новой власти"

22 мая, воскресенье
23:44

Оккупанты в Буче сожгли заживо троих женщин и ребенкаВидео

23:36

В Украине упростили правила получения водительских прав: что изменилось

23:29

Путину нанесут смертельный удар: таролог раскрыл сроки окончания войны в УкраинеВидео

23:09

"Украина ему нужна, а украинцы - нет": Юрий Горбунов поделился новой антивоенной серией МасяниВидео

22:56

Мобилизация и бронь: кто может получить отсрочку от призыва

22:45

В Украине водителей ждут новые штрафы: названы суммыВидео

22:36

Угроза окружения ВСУ: эксперт назвал новое направление главного удара РФВидео

22:12

В Николаеве мощные взрывы кассетных снарядов: людей просят не покидать убежищаВидео

22:10

Зеленский рассказал, куда в первую очередь поедет после победыВидео

22:00

Стадион аплодировал стоя: Зинченко разрыдался на поле и поднял победный кубок АПЛ с флагом УкраиныВидео

21:58

Враг получил по зубам на востоке: ВСУ "перемололи" оккупантов вместе с бронетехникойВидео

21:37

Новый миф: на Азовстали рашисты "нашли доказательства" сотрудничества ОБСЕ с ВСУ

21:36

Президент Польши рассказал о позоре оккупантов в УкраинеВидео

Реклама
21:32

Угрюмый "наехал" на Дядю Сашу: путинские генералы устроили разброки из-за провала в УкраинеВидео

21:16

Камалия рассказала, сколько денег теряет ее муж-миллиардер из-за войны

21:07

"Тяжело раненых утопили вместе с крейсером": отец погибшего на Москве срочника обвинил властей РФВидео

20:59

Рашистов стерли в порошок: пропагандист РФ навел ВСУ на российские позиции на ЛуганщинеВидео

20:56

Выжила только она: 10-летнюю Веронику вытащили из-под завалов многоэтажки, где погибла вся ее семьяВидео

20:37

Логистику поставок оружия в Украину невозможно прервать - Белый дом

20:24

Рашистов утопили вместе с техникой: ВСУ уничтожили переправу РФ на Северском ДонцеВидео

20:10

Приметы на 24 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:01

Светлана Тарабарова показала расстрелянное рашистами детство своих детей

19:56

Враг пошел на прорыв: рашисты пытаются захватить новые украинские городаВидео

19:51

"Мы этот курятник разгоним быстро": капитан Нацгвардии "разнес" тактику оккупантовВидео

19:49

В Россию прибыли специалисты по бочковым бомбам из Сирии - The GuardianВидео

19:33

ВСУ ликвидируют белорусских наемников из числа российских ЧВК - разведкаВидео

19:28

Проблемы свалятся на голову: 4 знака зодиака ждет непростое новолуние 30 мая

19:25

"Большой пабеды нет": в России быстро падают рейтинги пропаганды

19:06

Зеленский отреагировал на скандал с баллами на Евровидении и поставил жирную точкуВидео

18:58

Оккупанты устроили разведку боем: нарвались на ответку ВСУ и отступили с потерямиВидео

18:57

Совершенная тупость Москвы, или Зачем в РФ ввели санкции против мертвых американских сенаторовмнение

18:52

Местные задорно плясали: видео с похорон погибшего в Украине племянника замминистра обороны РФВидео

18:52

Зеленский назвал ежедневные потери военных на востоке УкраиныВидео

Реклама
18:31

Зеленский резко ответил на петицию разрешить мужчинам выезд за рубеж во время войныВидео

18:21

В Беларуси снова перебрасывают Искандеры к границе с Украиной – впервые за два месяцаВидео

18:07

Надя Дорофеева призналась в любви бывшему коллеге Позитиву

18:02

Украинцам грозит две вспышки смертельной инфекции из-за войныВидео

17:59

"Шаг к завершению войны": астролог назвала самый опасный период агрессии РФ

17:30

Процесс вступления Украины в ЕС может затянуться на 20 лет – МИД ФранцииВидео

17:29

РФ точно попала в реку на Днепропетровщине: денацифицирована рыбаВидео

17:27

Денежное везение и большой куш: три знака зодиака не коснутся проблемы с финансами в июне 2022

17:12

Запад может дать Украине РСЗО типа MLRS и HIMARS с дальностью пуска до 300 км – ЖдановВидео

17:10

На Украину налетит циклон Emmelinde: синоптики рассказали, когда ждать жарыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять