Джонни Депп спас Кортни Лав от передозировки наркотиками / Коллаж

Американская актриса, музыкант и вдова лидера группы Nirvana Курта Кобейна Кортни Лав заступилась за актера Джонни Деппа, который сейчас проходит через тяжелый судебный процесс.

Лав в видеообращении, которое опубликовали The Mirror, отозвалась об актере, как о чутком, небезразличном человеке, который сыграл знаковую роль в ее жизни и жизни ее дочери.

Так, вскоре после самоубийства Курта Кобейна, у его вдовы случилась передозировка наркотиками. К счастью, Депп оказался рядом.

"Мне не хочется публичного осуждения, но я должна сказать. Джонни был тем человеком, кто сделал мне искусственное дыхание в 1995 году, когда у меня случилась передозировка возле клуба The Viper Room", - рассказала Кортни Лав. При этом она отмечает - они не были друзьями. Они даже не были хорошо знакомы.

Тем не менее, Депп написал письмо со словами поддержки дочери Кобейна Фрэнсис, а позже, когда девочка подросла, присылал за ней лимузин, который вез ее и ее друзей на премьеры Пиратов Карибского моря.

"Джонни действительно не знал меня близко, он просто хотел помочь. Он делал это кучу раз. У Фрэнсис даже было именное место в кинозале. Я никогда не смотрела эти фильмы о пиратах, но ей они понравились. Однажды, когда ей было 13 лет, она мне сказала: "Мама, он спас мне жизнь", - вспоминает артистка.

Впрочем, Лав не осуждает и Херд, несмотря на то, что ее последние обвинения в адрес Деппа, начинают сыпаться, как карточный домик.

"Единственный важный вывод из того, что было опубликовано, заключается в том, что мы все должны перестать "развлекаться злорадством" и проявить искреннее сочувствие к обеим сторонам", - подчеркнула Кортни.

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