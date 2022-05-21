Эпатажная блогерка София Стужук опозорилась неуместной шуткой над семилетним сыном

София Стужук опозорилась пошлой шуткой над маленьким сыном / instagram.com/sofia_stuzhuk

Скандальная инста-мама София Стужук, которая делится со своей многомиллионной аудиторией всеми подробностями свой жизни - от рождения ребенка в прямом эфире, до осуждения традиционной медицины.

Одиозная личность в своем блоге причудливо объединяет шок-контент с уроками семейного счастья и воспитания детей, которых у 27-летней инфлюенсерки трое.

Но и у нее случаются педагогические провалы. Недавно ее семилетний сын Дэвид задал Стужук простой натуралистический вопрос, свойственный детям его возраста. Из любопытства он спросил, видела ли его мама волосатые яйца.

Блогерка же, в угоду своим подписчикам, перекрутила вопрос малыша в пошлую, скабрезную шутку с интимным подтекстом.

Примечательно, что фанаты Стужук сочли ее ответ остроумным, и посчитали, что она блестяще справилась с пикантным вопросом.

София Стужук опозорилась пошлой шуткой над маленьким сыном / instagram.com/sofia_stuzhuk

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