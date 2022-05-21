Эпатажная блогерка София Стужук опозорилась неуместной шуткой над семилетним сыном

Инста-мама в своем репертуаре.
Скандальная инста-мама София Стужук, которая делится со своей многомиллионной аудиторией всеми подробностями свой жизни - от рождения ребенка в прямом эфире, до осуждения традиционной медицины.
Одиозная личность в своем блоге причудливо объединяет шок-контент с уроками семейного счастья и воспитания детей, которых у 27-летней инфлюенсерки трое.
Но и у нее случаются педагогические провалы. Недавно ее семилетний сын Дэвид задал Стужук простой натуралистический вопрос, свойственный детям его возраста. Из любопытства он спросил, видела ли его мама волосатые яйца.
Блогерка же, в угоду своим подписчикам, перекрутила вопрос малыша в пошлую, скабрезную шутку с интимным подтекстом.
Примечательно, что фанаты Стужук сочли ее ответ остроумным, и посчитали, что она блестяще справилась с пикантным вопросом.
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