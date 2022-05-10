"Уехала с деньгами за рекламу": долларовую миллионершу и блогершу Стужук обвиняют в мошенничестве

Блогершу интересует, где нарастить рестницы / instagram.com/sofia_stuzhuk

Похоже, что с участием украинской блогерши Софии Стужук, которая активно делала вид, что она аполитична и не видит, что россия стала бомбить Украину, назревает очередной скандал.

Об этом сообщает Телеграмм-канал Yobajur.

Ее обвиняют в том, что она уехала с деньгами за рекламу и полностью игнорирует сообщения заказчика.

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"Долларовая миллионерша Стужук. С..балась с деньгами за рекламу, игнорирует полностью всех, в том числе своего менеджера. С каким пор долларовые миллионеры сотни тысяч рублей за деньги вообще считают Я все понимаю, человек в другую страну переехал, война, все плохо. Но игнор? Игнор своих же сотрудников? В***на вроде миллионы долларов у неё со счетов не снимала", - сообщается на канале.

Там также добавлены скриншоты, на которых у Стужук запрашивают вернуть долг за рекламу в размере 350 000 рублей (150 800 грн.), но сообщения та игнорирует.

Кроме того, Стужук, которая вначале игнорировала войну в Украине и писала такие общие сообщения типа "я за мир", теперь активно оправдывается, проживая в Риге.

Однако там, ее все равно больше беспокоят вопросы похудения и тюнинга.

"Дай Бог найти ламинирование" вместо "Дай Бог, чтобы кончилась война, российские солдаты не убивали украинцев, путин не бомбил города, матери не хоронили своих детей".

Напомним, ранее мать 3-х детей Стужук появилась в сториз, где при полном параде демонстрировала свою беззаботную жизнь в Риге. Накрашенная и с сумкой "Прада", Стужук говорит о том, что ей было не легко решиться выйти в сториз и она очень рада, что "подписчики скучали за ней".