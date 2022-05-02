"Вместо войны - селфи и мэйк: украинская блогерка Стужук показала свои беззаботные будни за границей

София Стужук будет освещать войну "без экстремизма". Фото Инстграмм

Украинская блогерша София Стужук, которая до сегодняшнего дня ни словом, ни постом, ни намеком не обмолвилась о нападении россии на Украину, снова появилась в социальной сети Instagram.

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Ее страница была во временном блоке после того, как пользователи стали массово жаловаться не нее. Ведь имея 5,4 млн подписчиков, Стужук не посчитала своим долгом написать хоть слово о зверствах российской армии, о вооруженном вторжении, о том, как 24 февраля в Киеве и других крупных городах страны, рвались снаряды.

Пользователи соцсети также осудили ее за то, что когда творились зверства в киевской области и орки насиловали украинских детей в подвалах, она плакала на камеру от того, как ей было тяжело вывозить своих детей из Украины.

Теперь мать 3-х детей появилась в сториз, где при полном параде демонстрирует свою беззаботную жизнь в Риге. Накрашенная и с сумкой "Прада", Стужук говорит о том, что ей было не легко решиться выйти в сториз и она очень рада, что "подписчики скучали за ней".

Она также наконец-то назвала своими именами войну в Украине и поделилась, что "не молчала с первого дня". Однако, блогерша взяла на себя особенную миссию "освещать, но без экстремизма".

Блогерша также говорит, что ее, видите ли, записали в "предатели родины", а она то, "никаких режимов не поддерживает". Что имеет ввиду блогерша так и непонятно. Видимо, ей кажется, что это нормально оставаться в нейтральной позиции во время войны, а также "не поддерживать режим", например путина.

Напомним, украинский телеведущий и блогер Алексей Дурнев в интервью для шоу ЖВЛ раскритиковал украинскую "insta-маму", блогерку-миллионницу Софию Стужук.