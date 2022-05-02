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"Вместо войны - селфи и мэйк: украинская блогерка Стужук показала свои беззаботные будни за границей

2 мая 2022, 15:16

Блогерша Стужук вышла в сториз при полном параде.

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София Стужук будет освещать войну "без экстремизма". Фото Инстграмм

Украинская блогерша София Стужук, которая до сегодняшнего дня ни словом, ни постом, ни намеком не обмолвилась о нападении россии на Украину, снова появилась в социальной сети Instagram.

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Ее страница была во временном блоке после того, как пользователи стали массово жаловаться не нее. Ведь имея 5,4 млн подписчиков, Стужук не посчитала своим долгом написать хоть слово о зверствах российской армии, о вооруженном вторжении, о том, как 24 февраля в Киеве и других крупных городах страны, рвались снаряды.

Пользователи соцсети также осудили ее за то, что когда творились зверства в киевской области и орки насиловали украинских детей в подвалах, она плакала на камеру от того, как ей было тяжело вывозить своих детей из Украины.

Теперь мать 3-х детей появилась в сториз, где при полном параде демонстрирует свою беззаботную жизнь в Риге. Накрашенная и с сумкой "Прада", Стужук говорит о том, что ей было не легко решиться выйти в сториз и она очень рада, что "подписчики скучали за ней".

Она также наконец-то назвала своими именами войну в Украине и поделилась, что "не молчала с первого дня". Однако, блогерша взяла на себя особенную миссию "освещать, но без экстремизма".

Блогерша также говорит, что ее, видите ли, записали в "предатели родины", а она то, "никаких режимов не поддерживает". Что имеет ввиду блогерша так и непонятно. Видимо, ей кажется, что это нормально оставаться в нейтральной позиции во время войны, а также "не поддерживать режим", например путина.

Напомним, украинский телеведущий и блогер Алексей Дурнев в интервью для шоу ЖВЛ раскритиковал украинскую "insta-маму", блогерку-миллионницу Софию Стужук.

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