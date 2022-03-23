"Уважаемые, он – крутой": Алексей Дурнев советует русскоязычным переходить на украинский

Алексей Дурнев перешел на украинский / instagram.com/aleksey_durnev/

Блогер Алексей Дурнев обратился к русскоязычным, которые постепенно переходят на украинский язык.

На своей страничке в Instgarram он подчеркнул, что не стоит бояться ошибок, со временем они исчезнут.

После нападения России многие, которые до сих пор проживали в Украине и разговаривали на русском, начали переходить на украинский. Наш народ стремится искоренить все русское, чтобы ничто никогда не связывало с врагом.

Родом Алексей из русскоязычного Мариуполя. Всю жизнь он говорин на российском языке, но сейчас пытается разговаривать на украинском. Он заметил, что люди, которые перешли на украинский немного раньше других, очень тщательно исправляют ошибки. И именно это очень сбивает настроение тех, кто искренне хочет начать говорить по-украински.⠀

"Пожалуйста, не поступайте так. Пусть будут эти ошибки, они со временем исчезнут. У нас вообще пол страны говорят суржиком, из каких хочешь языков слова миксуются – и ничего. Критика разрушает желание. Люди начинают стесняться, не верить в себя, думать, что у них плохо выходит. А это самое плохое, что может быть на пути обучения", - отметил Дурнев.

Также Алексей призвал поддерживать тех, кто хочет быть более близким к родной культуре. Именно сейчас пора демонстрировать сплоченность. Следует вспомнить иностранцев, которые за границей хвалят наш английский даже тогда, когда мы забываем какое-то слово. Будем добрее друг к другу.

Читайте такжеДурнев назвал причину терроризма в его родном Мариуполе"А всех русскоговорящих украинцев я призываю хотя бы попытаться перейти на украинский язык в быту. Ничего такого страшного в этом нет. Если вы будете читать украинские книги, смотреть кино, слушать украинскую музыку, ошибок будет меньше, вам будет все комфортнее. Украинский крутой. И вы с ним, дорогие,– подытожил Алексей.

Ранее украинский блогер Алексей Дурнев рассказал, что во время общения со многими российскими звездами они постоянно удаляли сообщения. Он предполагает, что это из-за боязни диктаторского режима в РФ.

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