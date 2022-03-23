УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Уважаемые, он – крутой": Алексей Дурнев советует русскоязычным переходить на украинский

23 марта 2022, 10:11

До войны блогер разговаривал не русском.

Алексей Дурнев перешел на украинский / instagram.com/aleksey_durnev/

Блогер Алексей Дурнев обратился к русскоязычным, которые постепенно переходят на украинский язык.

На своей страничке в Instgarram он подчеркнул, что не стоит бояться ошибок, со временем они исчезнут.

После нападения России многие, которые до сих пор проживали в Украине и разговаривали на русском, начали переходить на украинский. Наш народ стремится искоренить все русское, чтобы ничто никогда не связывало с врагом.

Родом Алексей из русскоязычного Мариуполя. Всю жизнь он говорин на российском языке, но сейчас пытается разговаривать на украинском. Он заметил, что люди, которые перешли на украинский немного раньше других, очень тщательно исправляют ошибки. И именно это очень сбивает настроение тех, кто искренне хочет начать говорить по-украински.⠀

"Пожалуйста, не поступайте так. Пусть будут эти ошибки, они со временем исчезнут. У нас вообще пол страны говорят суржиком, из каких хочешь языков слова миксуются – и ничего. Критика разрушает желание. Люди начинают стесняться, не верить в себя, думать, что у них плохо выходит. А это самое плохое, что может быть на пути обучения", - отметил Дурнев.

Также Алексей призвал поддерживать тех, кто хочет быть более близким к родной культуре. Именно сейчас пора демонстрировать сплоченность. Следует вспомнить иностранцев, которые за границей хвалят наш английский даже тогда, когда мы забываем какое-то слово. Будем добрее друг к другу.

Читайте такжеДурнев назвал причину терроризма в его родном Мариуполе"А всех русскоговорящих украинцев я призываю хотя бы попытаться перейти на украинский язык в быту. Ничего такого страшного в этом нет. Если вы будете читать украинские книги, смотреть кино, слушать украинскую музыку, ошибок будет меньше, вам будет все комфортнее. Украинский крутой. И вы с ним, дорогие,– подытожил Алексей.

Ранее украинский блогер Алексей Дурнев рассказал, что во время общения со многими российскими звездами они постоянно удаляли сообщения. Он предполагает, что это из-за боязни диктаторского режима в РФ.

Читайте также:

viber
война в Украине украинский язык Алексей Дурнев
Реклама
Популярное
Гороскоп для Украины: сколько будет длится война и чего ждать в 2022 годуГороскоп для Украины: сколько будет длится война и чего ждать в 2022 году Гороскоп для Тельцов на апрель 2022: внезапный переезд, помощь ангела-хранителя и заграницаГороскоп для Тельцов на апрель 2022: внезапный переезд, помощь ангела-хранителя и заграница Сколько продлится война в Украине: известный таролог рассказала, когда наступит мирСколько продлится война в Украине: известный таролог рассказала, когда наступит мир Гороскоп на апрель 2022 для Овнов: астролог назвала самый опасный день месяцаГороскоп на апрель 2022 для Овнов: астролог назвала самый опасный день месяца Беларусь вывезла своих дипломатов из Украины, войска пытаются пересечь границуБеларусь вывезла своих дипломатов из Украины, войска пытаются пересечь границу

Последние новости

10:14

Защитники Мариуполя разбили отряд спецназа России

10:11

"Уважаемые, он – крутой": Алексей Дурнев советует русскоязычным переходить на украинский

09:43

Киев вновь обстрелян оккупантами: повреждены торговый центр, многоэтажки и частный сектор

09:42

Войска РФ не окружили Киев, а Украина уже переходит в наступление – США

09:23

Гороскоп на сегодня, 23 марта 2022: Тельцам – неприятности, Близнецам – удача, Львам - деньги

Реклама
09:13

РФ продолжает накапливать технику вдоль белорусской границы, но партизаны не дремлют – Генштаб

08:42

Не дают хоронить умерших, а женщины вынуждены рожать дома: оккупанты терроризируют Сумщину

08:19

Боевая мощь России с 24 февраля упала ниже 90%: оккупанты несут большие потери – Пентагон

08:11

Россия свихнулась надолго: почему Европе не избежать участия в третьей мировоймнение

08:06

В Украине заработал ежедневный контроль цен на продукты: что в списке

07:42

"Этот ужас мог сделать только изверг!": Ирина Билык показала жуткие кадры из КиеваВидео

07:08

Зеленский – самый влиятельный человек в Европе – Politico

06:58

Россиянин украл и раскрасил школьный автобус, но далеко не уехал - его встретили ВСУ

06:36

Чичерину ждет расплата за надругательство над государственным флагом Украины

06:27

Почему Россию не устроят никакие референдумы в Украинемнение

06:18

Нападение России на Украину: в Кремле заявили, что Путин "пока не добился" своих целей

05:35

Армия РФ вывела свою авиацию из Чернобаевки: ВСУ более 7-ми раз ударили по этим позициям оккупантов

05:00

Россия будет жестко пресекать протесты мирных украинцев - британская разведка

04:40

"Старый маразматик" и "станок по наклонению русского народа": в РФ напали на Путина

04:17

Путин сделал харакири, а Масяня показала правду о войне в Украине - известный мультик высмеял РФВидео

Реклама
04:08

Астролог сделала детальный прогноз для Винницы: что ждет город в 2022 году

03:44

Херсон в огне: город окружил масштабный лесной пожар, спасателей к тушению не пускаютВидео

03:40

Российские оккупанты уничтожили новейшую лабораторию в Чернобыле стоимостью 6 млн евроФото

03:20

В Минобороны назвали пять вещей, которые гарантируют проигрыш России в войне

02:44

Химические атаки на Украину: Запад ограничил доступ РФ к данным о погоде

02:19

На Землю идет мощная магнитная буря: когда будет опаснее всего и как защитить здоровьеВидео

02:11

Назван город, который Россия атакует с новой силой - расследователь BellingcatВидео

02:07

Пойдет ли Россия ва-банк и безопасно ли оставаться в Украине - ответ астролога

01:43

На Тайвани вывели сорт орхидей "Украина"

01:21

Хюррем-султан Мерьем Узерли назвали "пособницей режима Путина" за фотосессию для российского глянца

01:10

"Сложно очень, иногда скандально": Зеленский о переговорах с РоссиейВидео

00:53

Новые санкции ЕС против России будут уже на этой неделе - Зеленский

00:45

Роман Путина и Кабаевой: детально об их отношениях

00:31

Российские звезды ужасно боятся Путина: Дурнев рассказал о переписке с друзьями из страны-агрессораВидео

00:23

Король Нидерландов жертвует свой замок украинским беженцам

00:20

"Дети станут сиротами": Стефанчук эмоционально обратился к беларусамВидео

00:03

Гибель офицеров РФ в Украине вызвала резонанс, оккупанты массово пишут отказ от участия в войнеВидео

22 марта, вторник
23:58

Когда закончится война и Украина отпразднует победу: Арестович озвучил срокиВидео

23:41

Под Киевом оккупант убил мужчину и зверски изнасиловал его женуВидео

23:41

Песков заявил, что "спецоперация" идет по плану и назвал требования Кремля к УкраинеВидео

Реклама
23:28

Ермак назвал результаты переговоров с Россией, которые ожидает Украина

23:22

"Война в Украине предвещает конец Путина": немецкий политик назвал причинуВидео

23:15

Арья Старк за Украину: звезда Игры Престолов поддержала пострадавших от агрессии РФ украинцев

23:05

Оккупация Украины не входит в планы России – ПесковВидео

22:44

Украина способна вернуть захваченные РФ территории - Пентагон

22:36

В Украине объявили подозрение двум российским пропагандистам

22:34

Байден летит в Европу из-за войны в Украине: о чем будет говоритьВидео

22:26

В Черновцах звезду Ани Лорак на Аллее славы отправили за русским кораблемВидео

22:25

В Белом доме резко отреагировали на возможное решение Китая помогать РФ

21:49

Тюрьма и жесткое наказание: в Украине серьезно ужесточили ответственность за мародерствоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять