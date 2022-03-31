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Фанаты отвернулись от Софии Стужук за умалчивание войны - Дурнев уверен, что это ее конец

31 марта 2022, 21:18

"Ее мир рухнул. Без инстаграма она – никто", - уверен блогер.

Дурнев уверен - Софии Стужук фанаты не простят молчание о войне / Коллаж

Украинский телеведущий и блогер Алексей Дурнев в интервью для шоу ЖВЛ раскритиковал украинскую "insta-маму", блогерку-миллионницу Софию Стужук.

Мама троих детей вызвала в свой адрес огромную волну хейта - несмотря на многомиллионную аудиторию в социальных сетях, которая приносит ей огромный доход, Стужук решил молчать о военном вторжении России в Украину.

Такая пассивность и игнорирование трагической судьбы, которая постигла ее соотечественников, разочаровала многих фанатов insta-мамы, и они начали активно блокировать ее страницы в Instagram.

По мнению Дурнева, отмыться от позора и вернуть былую популярность Стужук не получится, а потеря страниц в социальных сетях для нее равна потере большей части ее колоссальных доходов. "Это будет очень тяжело прощать. Как показывает практика, очень легко сносятся инстаграм-страницы, на которых много жалоб", - говорит блогер.

Также он подчеркнул, у него есть профессия, которой он сможет зарабатывать, в случае потери его блога, а для insta-мамы - это конец. "А для нее – это все. Если нет ее страницы, где есть много миллионов подписчиков, то у нее ничего нет. И сейчас у нее ничего нет, нет прибыли. Ее мир рухнул. София Стужук без инстаграма – никто", – подытожил Алексей.

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Ранее Алексей Дурнев рассказал о переписке с друзьями из страны-агрессора - они до смерти боятся диктаторского режима Путина.

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