Фанаты отвернулись от Софии Стужук за умалчивание войны - Дурнев уверен, что это ее конец

"Ее мир рухнул. Без инстаграма она – никто", - уверен блогер.
Украинский телеведущий и блогер Алексей Дурнев в интервью для шоу ЖВЛ раскритиковал украинскую "insta-маму", блогерку-миллионницу Софию Стужук.
Мама троих детей вызвала в свой адрес огромную волну хейта - несмотря на многомиллионную аудиторию в социальных сетях, которая приносит ей огромный доход, Стужук решил молчать о военном вторжении России в Украину.
Такая пассивность и игнорирование трагической судьбы, которая постигла ее соотечественников, разочаровала многих фанатов insta-мамы, и они начали активно блокировать ее страницы в Instagram.
По мнению Дурнева, отмыться от позора и вернуть былую популярность Стужук не получится, а потеря страниц в социальных сетях для нее равна потере большей части ее колоссальных доходов. "Это будет очень тяжело прощать. Как показывает практика, очень легко сносятся инстаграм-страницы, на которых много жалоб", - говорит блогер.
Также он подчеркнул, у него есть профессия, которой он сможет зарабатывать, в случае потери его блога, а для insta-мамы - это конец. "А для нее – это все. Если нет ее страницы, где есть много миллионов подписчиков, то у нее ничего нет. И сейчас у нее ничего нет, нет прибыли. Ее мир рухнул. София Стужук без инстаграма – никто", – подытожил Алексей.
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Ранее Алексей Дурнев рассказал о переписке с друзьями из страны-агрессора - они до смерти боятся диктаторского режима Путина.
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