Российские звезды ужасно боятся Путина: Дурнев рассказал о переписке с друзьями из страны-агрессора

Алексей Дурнев / tochka.net

Украинский блогер Алексей Дурнев рассказал, что во время общения со многими российскими звездами они постоянно удаляли сообщения. Он предполагает, что это из-за боязни диктаторского режима в РФ.

Об этом Дурнев заявил в эфире российского канала "Популярная политика" Также блогер раскритиковал телеведущую Региону Тодоренко, которая не комментирует войну в Украине, а накануне войны призвала к миру. При этом, Тодоренко много лет живет в России, а ее родители - в Одессе, где оккупанты минируют пляжи и пытаются высадить десант.

"Она где-то на день пятый-шестой (войны в Украине, – ред.) выложила в Stories пост с выбором: что бы ее подписчики хотели выбрать – мастер-класс по финансам или разбор ее гардероба. Это в тот момент, когда в Одессе памятник Дьюку обложили мешками с песками и заминировали пляжи. В Одессе к тому же продолжают жить ее родители", – возмутился Дурнев.

"Другим ребятам, с которыми мы общались... Не хочу сейчас называть их имена, они отвечали. Это очень известные люди – комики, музыканты... Один из них писал мне, когда видел, что я читаю сообщения, состоящие из одного предложения. Он мне написал, например: "Нам очень плохо, мы с женой постоянно плачем". Я открываю это сообщение, он видит, что я прочитал, и удаляет. Я ему что-то отвечаю, он следующее мне присылает, видит, что я прочитал, и снова удаляет", – сказал Дурнев.

Читайте такжеКогда закончится война в Украине: астролог назвала опасный период и дату затишья на фронтеОн отметил, что в переписках не было чего-то секретного, но его знакомые все равно их удаляли.

"Там просто из разряда: "Я не знаю, что делать". Стирает. "Я бы хотел уехать, но не знаю, как". Стирает", - сказал блогер.

Напомним, в Чернигове во время бомбардировки стадиона Гагарина скончался 24-летний актер социального театра и звукорежиссер Павел Еременко. Он пополнил ряды теробороны в первый день войны вместе со своей невестой Оксаной.

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