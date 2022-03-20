Планировал свадьбу и умер на руках у невесты-именинницы: армия Путина убила украинского актера

Павел Еременко умер на руках у невесты-именинницы / Суспільне

В Чернигове во время бомбардировки стадиона Гагарина скончался 24-летний актер социального театра и звукорежиссер Павел Еременко. Он пополнил ряды теробороны в первый день войны вместе со своей невестой Оксаной.

Как сообщает Суспільне, по окончанию войны пара должна была сыграть свадьбу.

О смерти Еременко Оксане сообщили как раз в ее день рождения, 12 марта.

11 марта Павел с отцом, который также встал в ряды теробороны, охраняли стадион Гагарина. Утром его атаковали вражеские бомбы. Актера привалило плитой. Медики госпитализировали пострадавших, но спасти парня не удалось. Он умер в больничной палате на руках у невесты-именинницы.

"Его госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Но в тот день в Чернигове пропал свет. Сделать КТ не было возможности. Ему нужно было делать операцию, но мы не успели. 12 марта на руках невесты он скончался. Я до сих пор в это не верю", - рассказала подруга артиста.

"Помню его в главной роли в спектакле о жизни Бетховена. Он так романтично и так самоотверженно играл. А сколько было сделано им благотворительных представлений для интернатов, реабилитационных центров и школ. Только за 7 лет он провел 15 таких спектаклей", - добавила куратор социального театра Марина Каранда.

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