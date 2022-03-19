В РФ задержали украинского певца

В России задержали уроженца Донецка, певца Игоря Левченко. Его арестовали за то, что он с первых дней войны в Украине поддерживал украинцев.

В частности, на своей странице в Instagram исполнитель публиковал жуткие кадры, как российские военные обстреливают и разрушают украинские города, мирным жителям вместе с детьми приходится прятаться от вражеских ударов.

Кроме того, певец выпустил песню, в которой призвал прекратить ненужную войну.

Теперь его обвиняют в том, что он якобы распространяет фейки о русской армии.

При этом, артиста уже не в первый раз задерживают. 24 февраля его арестовали за то, что он призвал остановить войну.

Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

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