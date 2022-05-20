Тодоренко поделилась подозрительно грустным фото накануне родов

Тодоренко тревожится из-за родов / скриншот

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко, которая живет и работает в россии, а также оказывает молчаливую поддержку зверствам российской армии и уничтожению украинского народа, поделилась подозрительно тревожным фото.

Накануне вторых родов, певица и телеведущая, которая не раз говорила о том, что вторая беременность связана со многими стрессами, показала себя лежа на кушетке, черно-белой и в медицинской маске на лице.

Ее поклонники сильно тревожатся относительно здоровья звезды, поскольку сама она неоднократно жаловалась, что едва ли справляется со своей тревогой и вместо радостного ожидания, она лишь нервничает и молится, чтобы хоть как-то помочь себе.

Позже фото исчезло из соцсетей

"Всем здоровья", - написала Тодоренко под фото.

Что ж, остается лишь догадываться, что значит это фото и ожидать новостей либо о пополнении в семье Тодоренко либо о признании войны в Украине.

Напомним, ранее она сообщила, что пережила выкидыш еще до второй беременности, поэтому долго боялась признаться, что она в положении. По ее словам, причиной потери ребенка стала травма в результате падения.