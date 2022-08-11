"Похожа на Надю Мейхер": Хименес-Браво заинтриговал новым фото с молодой возлюбленной

Украинцы теряются в догадках после последнего поста шеф-повара.
Шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво показал свою возлюбленную, но нарвался на критику украинцев.
На своей страничке в Instagram он вновь опубликовав совместное фото, предложив подписчикам идентифицировать свою девушку.
"Давайте проверим сколько у меня здесь любознательных", - подписал романтическое фото Эктор.
Известно, что девушка - украинка, а вот узнать ее никому так и не удалось. Некоторые подписчики телеведущего увидели сходство его возлюбленной с Надей Мейхер и даже Златой Огневич.
"Честно? Сейчас не до этого, не до таких интриг. Сейчас увеличиваю фото из Крыма", "Не знаю кто она, но если вам хорошо вместе, в путь любви, вам господа", "Эктор, какая разница кто она!? Главное, что вам здорово", "Похожа на Надю Мейхер", "Злата Огневич?", - писали в комментариях под постом Эктора.
Напомним, впервые он показал ее в феврале этого года, но спустя некоторое время повар на своей страничке в Instagram опубликовал совместный снимок, сопроводив его трогательным сообщением.
Позже шеф-повар вновь похвастался фото со своей возлюбленную, но нарвался на критику украинцев.
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