"Похожа на Надю Мейхер": Хименес-Браво заинтриговал новым фото с молодой возлюбленной

Эктор Хименес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво показал свою возлюбленную, но нарвался на критику украинцев.

На своей страничке в Instagram он вновь опубликовав совместное фото, предложив подписчикам идентифицировать свою девушку.

"Давайте проверим сколько у меня здесь любознательных", - подписал романтическое фото Эктор.

Эктор Хименес-Браво / скриншот

Известно, что девушка - украинка, а вот узнать ее никому так и не удалось. Некоторые подписчики телеведущего увидели сходство его возлюбленной с Надей Мейхер и даже Златой Огневич.

"Честно? Сейчас не до этого, не до таких интриг. Сейчас увеличиваю фото из Крыма", "Не знаю кто она, но если вам хорошо вместе, в путь любви, вам господа", "Эктор, какая разница кто она!? Главное, что вам здорово", "Похожа на Надю Мейхер", "Злата Огневич?", - писали в комментариях под постом Эктора.

Напомним, впервые он показал ее в феврале этого года, но спустя некоторое время повар на своей страничке в Instagram опубликовал совместный снимок, сопроводив его трогательным сообщением.

Позже шеф-повар вновь похвастался фото со своей возлюбленную, но нарвался на критику украинцев.

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