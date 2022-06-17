Эктор Хименес-Браво показал любимую, с которой его разлучила война / instagram.com/hectorjimenezbravo/

Эктор Хименес-Браво редко делится фото со своей возлюбленной. Более того, он не показывает лицо девушки.

Впервые он показал ее в феврале этого года, а на этот раз повар на своей страничке в Instagram опубликовал совместный снимок, сопроводив его трогательным сообщением.

"Моя дорогая, очень по тебе скучаю. Между нами километры – я в Украине, а ты далеко. Знай, я всегда рядом. Твой голос и твоя улыбка подзаряжают делать меня больше. Для страны и людей. Скоро мы встретимся, обещаю", - написал он в подписи к фото.

instagram.com/hectorjimenezbravo/

Ранее Эктор Хименес-Браво не исключил возможность того, что однажды и ему придется взять в руки оружие для защиты своих близких. На его странице в Instagram появилось видео, где Хименес-Браво учится на полигоне стрелять и разбирать оружие.

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