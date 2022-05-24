"Шутки и сомнения закончились": Эктор Хименес-Браво взялся за оружие

Эктор Хименес-Браво взялся за оружие / instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбийский шеф-повар и шоумен Эктор Хименес-Браво четверть своей жизни провел в Украине. Здесь он построил успешную карьеру, встретил любовь, обзавелся друзьями.

Военное вторжение рф в Украину он воспринял, как нечто глубоко личное, поэтому активно занимается волонтерской деятельностью, чтобы поддерживать ВСУ и пострадавших от российской военной агрессии украинцев.

Меж тем шеф-повар, похоже, не исключает возможность того, что однажды и ему придется взять в руки оружие для защиты своих близких. На его странице в Instagram появилось видео, где Хименес-Браво учится на полигоне стрелять и разбирать оружие.

"Я не военный, и не разжигаю (как у вас модно говорить). Украинцы не хотели этой войны. Никто вас не ждал на этой земле. Ни один украинец не хотел знать, как стрелять с автомата. Ни один не хотел хоронить свою жену или ребенка. Русофобия, на которую вы жалуетесь, создана вашим вторжением и войной. Я хотел заниматься кулинарией, и продолжу это делать. Но теперь с навыками, которые смогут защитить меня и моих близких", - обратился шеф-повар к русским оккупантам.

"Если вы сунетесь сюда еще раз, когда либо - все гражданские уже будут вас ждать", - предупредил он.

В комментариях Эктора поддержали в его стремлении защищать Украину:

"Екторе! Дуже пишаюсь Вами!❤️ Ви справжній українець, навіть більше ніж деякі українці за паспортом".

"Екторе - ви Українець! Дякуємо Вам ❤️"

"Ектор, ви мій герой! Як і усі чоловіки, які ніколи не брали до рук зброї! І зараз захищають нас!!!"

"Людина ❤️! Обожнюю!"

"❤️Ви - справжній українець!"

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