Рашисты хуже колумбийской наркомафии: Эктор Хименес-Браво рассказал, как его избили и бросили в лесу

Эктор Хименес-Браво сравнил рашистов с наркомафией Пабло Эскобара / instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбийский шеф-повар и шоумен Эктор Хименес-Браво с первых дней полномасштабного военного вторжения рф в Украину, помогает стране, которая за последние 13 лет уже успела стать ему домом.

Кроме волонтерской деятельности, кулинар активно ведет свой Instagram-аккаунт, который даже во время войны был "приправлен" щепоткой его особого оптимизма.

Однако это вовсе не значит, что Хименес-Браво несерьезно относится к Украине. Недавно он впервые рассказал, что же на самом деле творится в его душе, и как он переживает эту войну.

"Я сравниваю свои ощущения этой войны с событиями в Колумбии, когда там была мафия Пабло Эскобара. Когда-то давно эти бандиты вывезли меня в лес и избили почти до смерти, бросив там. Там творился полный произвол и ужас. Но даже тот ужас невозможно сравнить с этим. Это какой-то геноцид и Гитлер в 21 веке", - рассказывает шоумен.

Он признался - его боль сравнима с тем, будто от него отрывают по кусочку, ведь его душа болит не за один конкретный город, а за всю Украину: "Я путешествовал по всему миру и никогда не мог подумать, что такая война вообще возможна. Весь современный развитый мир работает для высокой миссии, духовно развивается, снимает кино, обсуждает картины, историю. И кто мог подумать, что появятся варвары, которые начнут войну в 2022 году... Будут насиловать детей, женщин, убивать бабушек и дедушек, мирных жителей, мужчин. Что будут бомбить города. Гребаные фашисты просто убивают частицу меня, часть Украины".

Но все же шеф-повар уверен, что Украину ждет победа, потому что на нашей стороне весь мир.

Эктор уверен: Украину ждет лишь победа / instagram.com/hectorjimenezbravo

Растроганные таким глубоким откровением своего кумира, фанаты заверили Эктора, что тот давно уже стал настоящим украинцем, а также поблагодарили колумбийского шеф-повара за поддержку:

"Ви справжній українець".

"Так,це біль за кожне місто,містечко,село. Це війна проти нашої країни,як особисто проти кожного громадянина, так і проти існування України.Але зараз ми всі разом протистоїмо ворогу,і боремося разом,хто на фронті,хто на роботі,кожен на своєму місці заради Перемоги!❤️"

"Дякую Эктор! Віримо в перемогу!"

"Екторе, ми цінуємо Вас і Вашу підтримку! Ви справжній українець, перемога за нами. Ми маємо вистояти в цьому пеклі за наші цінності. Для нашого майбутнього".

"Господи допоможи всім пережити ці тяжкі часи! Хай буде мир. Слава Україні і Героям Слава!"

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Ранее актриса Лия Ахеджакова, которая уже неоднократно поддерживала Украину в войне с Россией, восхитилась героизмом украинцев, которому стоит учиться всем россиянам.

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