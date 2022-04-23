Эктор Хименес-Браво впервые показал лицо своей молодой девушки-украинки

Эктор Хименес-Браво впервые показал лицо своей девушки-украинки / instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбийский шеф-повар и шоумен Эктор Хименес-Браво давно считает Украину своим домом, поэтому не колебался ни секунды, когда стране, охваченной войной, понадобилась его помощь и поддержка.

Сперва он помогал волонтерам в Польше кормить украинских беженцев, затем вернулся в Украину и теперь кормит украинских защитников и малообеспеченные социальные слои населения.

Сердце шеф-повара разрывается на части - одна его половина сейчас в Украине, вместе с мужественным народом, который защищается от вероломного российского оккупанта; другая - в Варшаве, с молодой возлюбленной Эктора.

Он лишь недавно приобрел свое личное счастье, но теперь, как тысячи украинских пар, вынужден терпеть разлуку. На своей странице Instagram он показал трогательный снимок того, как он общается со своей девушкой. О ней ничего не известно, кроме того, что она украинка, и значительно моложе 50-летнего шеф-повара.

"Скучаю. Отношения на расстоянии - настоящее Украины для многих котиков ❤️ Орки проклятые!" - подписал фото Хименес-Браво.

Эктор Хименес-Браво впервые показал лицо своей девушки-украинки / instagram.com/hectorjimenezbravo

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Ранее ведущий шоу Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво мастерски высмеял Лукашенко, Путина и Соловьева за их нелепые высказывания о войне в Украине.

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