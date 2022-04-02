"Орки, прячьтесь": Эктор Хименес-Браво показал колумбийского коллегу "призрака" Киева

Эктор Хименес-Браво показал колумбийского коллегу "призрака" Киева instagram.com/hectorjimenezbravo/

Многие слышали о "призраке" Киева, который мастерски уничтожает вражескую авиацию. Украинский ас пачками навсегда "приземляет" российские истребители.

Героические подвиги пилота восхитили шеф-повара и телеведущего Эктора Хименеса-Браво. На своей страничке в Instagram он решил поддержать его.

"Все уже слышали о легендарном "Призраке Киева", но еще никто не видел в деле колумбийского призрака. Я вылетаю, орки - прячьтесь. Слава защитникам Украины!", - написал Эктор в подписи к фото, на котором он находится в вертолете.

instagram.com/hectorjimenezbravo/

Телеведущий добавил, что пост сделан с целью немного добавить позитива, а само фото было сделано до войны.

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