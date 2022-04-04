Эктор Хименес-Браво вернулся в Украину: "Я плачу, когда представляю, что переживают украинцы"

Шеф-повар рассказал, как провел свою первую ночь в бомбоубежище, а также поделился планами на будущее.
Колумбийский шеф-повар и шоумен Эктор Хименес-Браво с начала масштабных военных действий в Украине занимается волонтерством в Польше.
Хименес-Браво давно считает Украину своей родиной, и кроме помощи украинским беженцам активно вел информационную борьбу с российским невежеством и пропагандой на своей странице в Instagram, читателями которой являются более миллиона подписчиков.
Однако той огромной помощи, которую шоумен уже оказывает Украине, ему показалось недостаточно. Он затосковал по дому и решил, что на нашей земле от него будет больше пользы.
"Я устал сидеть в Польше. Я больше так не могу. Еду к вам. Несмотря на это, мы продолжаем помогать беженцам в Польше. У нас очень много планов, как помочь людям, которые были вынуждены уехать", - рассказал Эктор.
Позже он опубликовал сторис с кадрами ночного Львова - это был первая остановка на его пути к Киеву.
Там же, во Львове, он впервые ночевал в бункере - ночь была неспокойной. У шоумена на глаза наворачивались слезы при виде детей, детство которых проходит в убежищах под звуки сирен.
На утро Эктор Хименес-Браво отправился в Киев. Прибыв в столицу, шеф-повар посетил свою квартиру, насладился видами несломленного города и поделился, что впереди его и его команду ждет много работы, связанной с волонтерством и помощью украинцам.
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Ранее Эктор Хименес-Браво показал колумбийского коллегу героического пилота - "призрака" Киева.
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