Эктор Хименес-Браво вернулся в Украину: "Я плачу, когда представляю, что переживают украинцы"

Эктор Хименес-Браво вернулся в Украину / instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбийский шеф-повар и шоумен Эктор Хименес-Браво с начала масштабных военных действий в Украине занимается волонтерством в Польше.

Хименес-Браво давно считает Украину своей родиной, и кроме помощи украинским беженцам активно вел информационную борьбу с российским невежеством и пропагандой на своей странице в Instagram, читателями которой являются более миллиона подписчиков.

Однако той огромной помощи, которую шоумен уже оказывает Украине, ему показалось недостаточно. Он затосковал по дому и решил, что на нашей земле от него будет больше пользы.

"Я устал сидеть в Польше. Я больше так не могу. Еду к вам. Несмотря на это, мы продолжаем помогать беженцам в Польше. У нас очень много планов, как помочь людям, которые были вынуждены уехать", - рассказал Эктор.

Позже он опубликовал сторис с кадрами ночного Львова - это был первая остановка на его пути к Киеву.

Эктор Хименес-Браво вернулся в Украину / instagram.com/hectorjimenezbravo

Там же, во Львове, он впервые ночевал в бункере - ночь была неспокойной. У шоумена на глаза наворачивались слезы при виде детей, детство которых проходит в убежищах под звуки сирен.

Эктор Хименес-Браво вернулся в Украину / instagram.com/hectorjimenezbravo

На утро Эктор Хименес-Браво отправился в Киев. Прибыв в столицу, шеф-повар посетил свою квартиру, насладился видами несломленного города и поделился, что впереди его и его команду ждет много работы, связанной с волонтерством и помощью украинцам.

Эктор Хименес-Браво вернулся в Украину / instagram.com/hectorjimenezbravo

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Ранее Эктор Хименес-Браво показал колумбийского коллегу героического пилота - "призрака" Киева.

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