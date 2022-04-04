УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Эктор Хименес-Браво вернулся в Украину: "Я плачу, когда представляю, что переживают украинцы"

4 апреля 2022, 01:05

Шеф-повар рассказал, как провел свою первую ночь в бомбоубежище, а также поделился планами на будущее.

Эктор Хименес-Браво вернулся в Украину / instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбийский шеф-повар и шоумен Эктор Хименес-Браво с начала масштабных военных действий в Украине занимается волонтерством в Польше.

Хименес-Браво давно считает Украину своей родиной, и кроме помощи украинским беженцам активно вел информационную борьбу с российским невежеством и пропагандой на своей странице в Instagram, читателями которой являются более миллиона подписчиков.

Однако той огромной помощи, которую шоумен уже оказывает Украине, ему показалось недостаточно. Он затосковал по дому и решил, что на нашей земле от него будет больше пользы.

"Я устал сидеть в Польше. Я больше так не могу. Еду к вам. Несмотря на это, мы продолжаем помогать беженцам в Польше. У нас очень много планов, как помочь людям, которые были вынуждены уехать", - рассказал Эктор.

Позже он опубликовал сторис с кадрами ночного Львова - это был первая остановка на его пути к Киеву.

Эктор Хименес-Браво вернулся в Украину / instagram.com/hectorjimenezbravo

Там же, во Львове, он впервые ночевал в бункере - ночь была неспокойной. У шоумена на глаза наворачивались слезы при виде детей, детство которых проходит в убежищах под звуки сирен.

Эктор Хименес-Браво вернулся в Украину / instagram.com/hectorjimenezbravo

На утро Эктор Хименес-Браво отправился в Киев. Прибыв в столицу, шеф-повар посетил свою квартиру, насладился видами несломленного города и поделился, что впереди его и его команду ждет много работы, связанной с волонтерством и помощью украинцам.

Эктор Хименес-Браво вернулся в Украину / instagram.com/hectorjimenezbravo

Читайте также"Я вас ненавижу": Катя Осадчая пожелала россиянам гореть в аду

Ранее Эктор Хименес-Браво показал колумбийского коллегу героического пилота - "призрака" Киева.

Другие новости:

viber
война в Украине шоу-бизнес Эктор Хименес-Браво вторжение России военное вторжение российское вторжение новости шоу бизнеса война России и Украины
Реклама
Популярное
Опять женатый: рассекречен еще один любовник Алины КабаевойОпять женатый: рассекречен еще один любовник Алины Кабаевой Гороскоп на сегодня, 31 марта 2022: Близнецам – давние враги, Стрельцам – деньгиГороскоп на сегодня, 31 марта 2022: Близнецам – давние враги, Стрельцам – деньги Благовещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатияБлаговещение 2022: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия Гороскоп на сегодня, 2 апреля 2022: Близнецам – деньги, Скорпионам – недругиГороскоп на сегодня, 2 апреля 2022: Близнецам – деньги, Скорпионам – недруги Еврейская Пасха или Песах 2022: дата, история и традицииЕврейская Пасха или Песах 2022: дата, история и традиции

Последние новости

01:05

Эктор Хименес-Браво вернулся в Украину: "Я плачу, когда представляю, что переживают украинцы"

00:51

Приметы на 4 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:47

Появились фото оккупантов-бурятов, которые насиловали, пытали и расстреливали людей в БучеФото

00:41

"Не смей, Николай, говорить своим поганым языком": Ефросинина объяснила Баскову о братских народахВидео

00:22

Харьков снова попал под мощный обстрел орков, есть погибшие

Реклама
00:13

Какая смерть ждет Путина и когда Украина победит Россию: астролог назвала дату выплаты репараций

00:10

В Украину идет резкое потепление: на Благовещение ударит аномалия

03 апреля, воскресенье
23:44

В Сумской области идет зачистка от оккупантов: подробности

23:42

Арестович рассказал, кто из оккупантов совершал преступления в БучеФотоВидео

23:40

"Либо легли замертво на украинскую землю, либо жалко убежали": ВСУ освободили часть ЧерниговщиныВидео

22:59

"Я вас ненавижу": Катя Осадчая пожелала россиянам гореть в адуВидео

22:56

В ряде регионов Украины прогремели взрывы

22:54

Польша требует срочного саммита ЕС из-за резни в Буче

22:40

Страданий и разрушений в Украине будет еще больше - генерал-майор СШАВидео

22:12

Дом российского комика под Киевом разбил рашистский снаряд

21:57

Под Киевом застрелился летчик оккупантов - СМИВидео

21:55

В ближайшее время ожидаются большие бои и очень опасная ситуация - ДаниловВидео

21:51

Нидерландского журналиста немедленно выдворили из Украины: в чем причина

21:41

Впервые за долгое время: дочь Заворотнюк показала фото с мамой

21:31

У Зеленского заявили, что Россия планировала геноцид в Украине

Реклама
21:21

"Путин терпит неудачу": Джонсон набросился на главу Кремля с жесткими обвинениямиВидео

21:20

Российские войска в Приднестровье готовятся к наступлениюВидео

20:45

Данилов высказался о нападении оккупантов со стороны Беларуси

20:39

Под Харьковом ВСУ уничтожили роту россиян вместе с командиром, солдаты Путина отказываются воеватьВидео

20:31

Изрезал ножом и угрожал пистолетом: 20-летний оккупант жестоко изнасиловал женщину под ХарьковомВидео

20:31

"Сотни подло убитых мирных жителей": Макрон и Шольц шокированы зверствами россиян в Буче

20:22

Орки нанесли ракетные удары по Николаеву и Очакову, есть жертвы

19:53

Вслед за Уиллисом: Джим Керри объявил о завершении кинокарьерыВидео

19:52

"Кара придет": установлен поименный список солдат РФ, которые устроили геноцид в БучеВидео

19:43

Почему Путину нужно закончить войну с Украиной до 9 маямнение

19:41

Приметы на 5 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:24

Страны Балтии полностью отказались покупать российский газ

19:19

Зеленский назвал главное условие встречи с Путиным

19:16

Самый опасный месяц: астролог рассказала о судном дне и новых испытаниях Украины в апрелеВидео

19:01

Своих бросаем: оккупанты, убегая от ВСУ, оставили десятки "двухсотых" и рабочую технику

18:56

Роман Цимбалюк. Поименно установлены исполнители геноцида в БучеВидеоблоги

18:45

Детей разлучают с родителями: около 40 тысяч мариупольцев оккупанты вывезли в РФ - Денисова

18:42

Оккупанты ставили украинцев на колени и убивали: в Буче обнаружили пыточнуюВидео

18:27

Будущее России – руины: почему отныне россияне не вправе иметь государствомнение

18:19

"У убитых детей были связаны руки": журналист в деталях рассказал о бесчинствах россиян в БучеВидео

Реклама
18:17

Новые возможности и увеличение дохода: 3 знака зодиака - счастливчики этой недели

17:53

"Посмотрите, каких ублюдков вы вырастили": Зеленский в гневе отреагировал на зверства в БучеВидео

17:42

Еврейская Пасха или Песах 2022: дата, история и традиции

17:05

Украина и Россия – от добрососедства до геноцида: почему Путин истребляет украинцевмнение

17:01

Перед смертью уничтожил российский танк и минимум 10 захватчиков: в бою за Волноваху погиб украинский сержант

16:59

Разрушенные дома и повсюду изуродованные тела: жуткие кадры из Бучи после зверского визита оккупантовФотоВидео

16:23

В Украине хотят ввести безусловный доход для жителей страны - советник Зеленского

16:14

Полнолуние в апреле 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу

16:12

Все изуродовано оккупантами: Дмитрий Комаров показал ужасы в освобожденном ГостомелеВидео

16:00

Упрощенное налогообложение, партнерские средства – в ОП назвали инструменты развития экономики

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять