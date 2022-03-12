"Мое сердце болит за Украину": Эктор Хименес-Браво помогает украинским беженцам в Варшаве

Эктор Хименес-Браво раздает еду украинским беженцам / instagram.com/hectorjimenezbravo

Колумбийский шеф-повар и шоумен Эктор Хименес-Браво прервал путешествие на родину, чтобы помогать украинским беженцам.

Об этом она рассказал на своей странице в Instagram. За несколько дней до начала войны он улетел с мамой в Колумбию, где должен был отдыхать минимум месяц. Однако любовь к стране, в которой он живет последний десяток лет все же пересилила.

"Мы помогали чем могли, наши повара готовили кушать, доставляли полиции, военным, тер.обороне, но этого не достаточно. Мое сердце болит за Украину. Мое место здесь. Украинцы - моя семья. Я прилетел в Варшаву. Тут уже 1,5 млн украинцев и им всем нужна помощь. Работаю сразу с несколькими организациями. Я с вами. Каждый должен делать, что может для победы. Пока наши герои защищают наш дом - я буду помогать в тылу", - подчеркнул Хименес-Браво.

Также он отметил, что сейчас работает в кейтеринге в Варшаве, который помогает беженцам - предоставляет вкусную, теплую и сытную пищу. Кроме социальной важности его работы, повара восторгает твердый дух украинского народа.

"Вера и гордость Это сегодня я увидел в глазах украинцев в Варшаве, которым пришлось бежать из страны. Здесь собрались люди абсолютно из каждого уголка Украины. Несмотря на проблемы, многие люди улыбаются", - поделился наблюдениями повар.

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