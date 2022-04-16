Лукашенко, Путин и Соловьев рассмешили Эктора Хименеса-Браво: "Эта отмазка не пройдет"

Ведущий шоу "Мастер Шеф" мастерски высмеял политиков и главного пропагандиста Кремля.
После полномасштабного вторжения России в Украину наш народ не унывает - в сети появляется все больше видео, в которых высмеиваются высказывания пропагандистов и лидеров стран-агрессоров.
Не прошел мимо бреда Александра Лукашенко, угроз пропагандиста Соловьева и рассказов Владимира Путина ресторатор и кулинар Эктор Хименес-Браво.
На своей страничке в Instagram он опубликовал ролик, в котором высмеял их перлы.
Путину, который объявляет свои причины вторжения в Украину он заявил: "Эта отмазка не пройдет".
Ранее шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво призвал российских олигархов ликвидировать Путина, пока они не потеряли все свое состояние.
Напомним, Эктор Хименес-Браво прервал путешествие на родину, чтобы помогать украинским беженцам. За несколько дней до начала войны он улетел с мамой в Колумбию, где должен был отдыхать минимум месяц. Однако любовь к стране, в которой он живет последний десяток лет все же пересилила.
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