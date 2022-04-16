УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Лукашенко, Путин и Соловьев рассмешили Эктора Хименеса-Браво: "Эта отмазка не пройдет"

16 апреля 2022, 07:43

Ведущий шоу "Мастер Шеф" мастерски высмеял политиков и главного пропагандиста Кремля.

Лукашенко, Путин и Соловьев рассмешили Эктора Хименеса-Браво / скриншот с видео

После полномасштабного вторжения России в Украину наш народ не унывает - в сети появляется все больше видео, в которых высмеиваются высказывания пропагандистов и лидеров стран-агрессоров.

Не прошел мимо бреда Александра Лукашенко, угроз пропагандиста Соловьева и рассказов Владимира Путина ресторатор и кулинар Эктор Хименес-Браво.

На своей страничке в Instagram он опубликовал ролик, в котором высмеял их перлы.

Путину, который объявляет свои причины вторжения в Украину он заявил: "Эта отмазка не пройдет".

Ранее шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво призвал российских олигархов ликвидировать Путина, пока они не потеряли все свое состояние.

Напомним, Эктор Хименес-Браво прервал путешествие на родину, чтобы помогать украинским беженцам. За несколько дней до начала войны он улетел с мамой в Колумбию, где должен был отдыхать минимум месяц. Однако любовь к стране, в которой он живет последний десяток лет все же пересилила.

Читайте также:

viber
Эктор Хименес-Браво Александр Лукашенко Владимир Путин Владимир Соловьев
Реклама
Популярное
Идет период тяжелых боев: известный астролог назвал месяц окончания войны - гороскоп для УкраиныИдет период тяжелых боев: известный астролог назвал месяц окончания войны - гороскоп для Украины Путин шокировал циничным заявлением о зверствах и резне оккупантов в БучеПутин шокировал циничным заявлением о зверствах и резне оккупантов в Буче Конец эпохи? У Константина Меладзе прокомментировали распад ВИА ГрыКонец эпохи? У Константина Меладзе прокомментировали распад ВИА Гры Рашисты попали в ловушку: ВСУ сожгли колонну Кантемировской дивизии и захватили парадный танкРашисты попали в ловушку: ВСУ сожгли колонну Кантемировской дивизии и захватили парадный танк С пулей в сердце шел два дня лесами: оккупанты расстреляли украинского бойца, но ему удалось выжитьС пулей в сердце шел два дня лесами: оккупанты расстреляли украинского бойца, но ему удалось выжить
Поддержите Главред

Последние новости

07:53

Каким городам до конца апреля грозят ракетные и авиационные удары - гороскоп войны в Украине

07:43

Лукашенко, Путин и Соловьев рассмешили Эктора Хименеса-Браво: "Эта отмазка не пройдет"Видео

07:20

"Россия может остаться без армии": Жданов назвал единственный способ остановить ПутинаВидео

07:14

Принцип велоцираптора: новая тактика ВСУ может привести к разгрому армии РФ на Донбассе - Bild

06:37

На 51-е сутки Россия проиграла войну, вопрос - в оформлении поражения, - Арестович

Реклама
06:28

Почему России стыдно признаться, что ее "Москву" сожгли "Нептуном"мнение

06:27

Уничтожение крейсера Москва сломало главную печать путинского режима — АрестовичВидео

05:40

День победы или новый виток эскалации: как полнолуние 16 апреля изменит ход войны в УкраинеВидео

05:33

Потери Украины в войне с Россией: Зеленский назвал примерные цифры

05:30

Провал планов России и новый удар ВСУ: генерал раскрыл тактику Путина по УкраинеВидео

04:55

Чем заменить моющее средство в домашних условиях: советы экспертов

04:10

Погода готовит неприятный сюрприз: в Украине выпадет снег

03:07

Ласточкин высмеял Сабурова: "Обычное казахское быдло в костюме, который никак не скрывает скудоумие"

02:35

"Май будет богатым на победы": таролог предсказала мрачный конец войны для Украины и России

02:03

Гороскоп на неделю 18-24 апреля: Тельцам – траты, Скорпионам – воплощение мечты, Рыбам – враги

01:30

Путин "бряцает" ядерным оружием, но у Запада угасает страх: эксперт объяснил последствия для УкраиныВидео

00:51

Приметы на 16 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:37

"Спасайте свои души": Филиппа Киркорова "растерзали" в Сети, за то что "вписался" за МедведчукаВидео

00:29

Арестович назвал новую главную цель России в войне с УкраинойВидео

00:27

"Не игнорируем тревоги": в Полтаве слышны мощные взрывы

Реклама
00:09

ВСУ уже закошмарили российскую авиацию – ЗеленскийВидео

00:05

В Офисе президента поведали, какое оружие необходимо Украине для победыВидео

15 апреля, пятница
23:58

Зеленский рассказал, от чего зависит конец войны России против УкраиныВидео

23:49

"Выстрелили в затылок и выкинули в братскую могилу": оккупанты зверски изнасиловали девушку в БучеВидео

23:20

Ермак рассказал о сроках экономического сокрушения РоссииВидео

23:13

Украина запросила у США противокорабельные ракеты - NYT

23:05

В ответ за крейсер "Москва": оккупанты ударили по ракетному заводу под КиевомВидео

22:29

Зеленский просил Байдена признать Россию спонсором терроризма - WP

22:29

Украинцам разрешили продавать валюту: какой курс доллараВидео

22:20

"Это варварство. Это просто чудовищно": Пьер Ришар в обращении к Путину осудил войну в УкраинеВидео

22:01

ВСУ на Востоке уничтожили огромную колонну оккупантов: армия Путина несет потериВидео

21:53

Путина ждет мучительная смерть: мольфар предсказал итог войны в УкраинеВидео

21:25

На оккупированных территориях враг имитирует выборы и назначает "местную власть"

21:17

В США резко ответили Россие на угрозы из-за поставок оружия в УкраинуВидео

21:00

В Генштабе рассказали, как 80 бойцов сдержали многотысячную группировку оккупантов под КиевомВидео

20:56

В Минобороны рассказали, есть ли признаки готовности РФ скинуть ядерные бомбы на УкраинуВидео

20:48

Экипаж затонувшего крейсера "Москва" эвакуировать не удалось - пограничники

20:42

Melovin рассказал, как лицемерка Марченко издевалась над ним на съемках Х-фактораВидео

20:29

Очередь длинней, чем за iPhone: украинцы валом повалили за маркой с русским военным кораблем

20:07

В Украину идет сильнейшее похолодание и ударят заморозки

Реклама
19:56

Орки вновь обстреляли Николаев: пятеро погибших, разрушена "Новая почта"

19:41

Андрей Данилко рассказал про покушение российских шаманов, которое приготовил для него ЭрнстВидео

19:31

Оккупанты превращают Мариуполь в "трудовой лагерь": люди работают за едуВидео

19:23

Сокурсник Путина рассказал, как ВСУ под Харьковом разгромили 25-километровую колонну оккупантовВидео

19:23

Жаба давит часто: названы самые завистливые знаки зодиака

19:21

Сколько продлится война в Украине: в США дали новый прогнозВидео

19:04

Зеленский призвал мир готовиться к тому, что Путин применит ядерное оружие против УкраиныВидео

19:03

Восточный сосед идёт вразнос: когда в Европе начнется новая войнамнение

18:42

"Участвовал в захвате острова Змеиный": после взрыва на корабле погиб командир крейсера МоскваВидео

18:41

Журналисты вычислили личность оккупанта, жена которого призывала его насиловать украинокВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять