Лукашенко, Путин и Соловьев рассмешили Эктора Хименеса-Браво: "Эта отмазка не пройдет"

Лукашенко, Путин и Соловьев рассмешили Эктора Хименеса-Браво / скриншот с видео

После полномасштабного вторжения России в Украину наш народ не унывает - в сети появляется все больше видео, в которых высмеиваются высказывания пропагандистов и лидеров стран-агрессоров.

Не прошел мимо бреда Александра Лукашенко, угроз пропагандиста Соловьева и рассказов Владимира Путина ресторатор и кулинар Эктор Хименес-Браво.

На своей страничке в Instagram он опубликовал ролик, в котором высмеял их перлы.

Путину, который объявляет свои причины вторжения в Украину он заявил: "Эта отмазка не пройдет".

Ранее шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво призвал российских олигархов ликвидировать Путина, пока они не потеряли все свое состояние.

Напомним, Эктор Хименес-Браво прервал путешествие на родину, чтобы помогать украинским беженцам. За несколько дней до начала войны он улетел с мамой в Колумбию, где должен был отдыхать минимум месяц. Однако любовь к стране, в которой он живет последний десяток лет все же пересилила.

Читайте также: