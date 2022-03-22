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"Останетесь без трусов!": Эктор Хименес-Браво призвал олигархов "решить" Путина

22 марта 2022, 18:45

Шеф-повар показал, как украинцы пытались помешать пришвартоваться яхте олигарха.

Эктор Хименес-Браво призвал олигархов "решить" Путина / instagram.com/hectorjimenezbravo

Шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво призвал российских олигархов ликвидировать Путина, пока не потеряли все.

Так он прокомментировал инцидент с яхтой одного из богатейших людей РФ Романа Абрамовича.

Эктор Хименес-Браво всем сердцем поддерживает украинцев. Он призвал российских бизнесменов сделать все для того, чтобы остановить Путина.

Повар опубликовал фото и видео, сделанные в порту турецкого города Бодрум, на котором юношеская команда украинских яхтсменов пыталась помешать пришвартоваться яхте олигарха.

"Маленькие украинские дети блокируют санкционную многомиллионную лодку Абрамовича, чтобы та не смогла причалить в порт турецкого Бодрума! Абрамович! Ты и другие российские олигархи, сплотитесь и "решите" Путина, потому что останетесь без трусов! Украинский дух не преодолеть! Мы победим!", - написал Эктор в подписи к посту.

Читайте такжеЭктор Хименес-Браво словил "русского оккупанта"Напомним, Эктор Хименес-Браво прервал путешествие на родину, чтобы помогать украинским беженцам. За несколько дней до начала войны он улетел с мамой в Колумбию, где должен был отдыхать минимум месяц. Однако любовь к стране, в которой он живет последний десяток лет все же пересилила.

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война в Украине Эктор Хименес-Браво Роман Абрамович
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