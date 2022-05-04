"Эта нация - настоящий пример для подражания": Ахеджакова воспела украинцев, упрекнув россиян

Ахеджакова воспела украинцев, упрекнув россиян / скриншот

Актриса Лия Ахеджакова, которая уже неоднократно поддерживала Украину в войне с Россией, восхитилась героизмом украинцев.

На своей страничке в Instagram она отметила, что в последнее время получает, сотни приглашений посетить те или иные города Украины.

"Откуда только не пишут: и из Киева, Херсона, Одессы, Хмельницкого, Ужгорода, Мариуполя. Все готовы встретить меня как английскую Королёву и накормить до отвала вкусной едой. Конечно, такие предложения приходили и ранее. Но начиная с 24 февраля 2022 года, их количество просто зашкаливает", - отметила актриса.

Ахеджакова напомнила, что родилась в замечательном городе Днепропетровск и прожила бок о бок с украинцами продолжительное время и ни сколько об этом не жалеет.

"Украинцы – поистине смелый и очень свободный, сильный и мудрый народ с многовековой историей, как бы там не говорили по российскому ТВ. Эта нация настоящий пример для подражания. Она никогда не потерпит издевательств над собой и унижения своего достоинства, нарушения прав и свобод украинцев. Морально и духовно вы находитесь на высоте, что является чистой правдой", - написала Ахеджакова.

Она убеждена, что россияне должны поучиться у своих соседей постоять за себя.

Читайте такжеАхеджакова: из-за Путина навеки поссорились два, некогда, дружеских народа"Да, быть сдержанным, конечно, тоже является большой героической миссией. Но дать отпор тому, кто над тобой издевается, тем более несколько десятиной подряд, – это ещё больший героизм. Нужно уметь демонстрировать свою стойкость и непобедимость, абсолютную взвешенность всех решений и правоту. По другому никак не добиться каких-то существенных успехов", - подытожила актриса.

Напомним, ранее российская певица Диана Арбенина представила песню о войне в Украине и массовых смертях в ней российских оккупантов. Лирическая композиция получила название "Не молчи", как призыв к россиянам говорить о несправедливом нападении РФ.

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