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"Это что, его дочь?": Эктор Хименес-Браво поразил украинцев фото с любимой

27 июля 2022, 15:29

Шеф-повар довольно редко публикует снимки со своей возлюбленной.

Хименс-Браво
Хименс-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo/

Шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво показал свою возлюбленную, но нарвался на критику украинцев.

На странице в Instagram Хименес-Браво опубликовал новую романтическую фотографию с любимой и признался, что рядом с ней чувствует себя гораздо лучше.

Эктор со своей возлюбленной
Эктор со своей возлюбленной / instagram.com/hectorjimenezbravo/

А в комментариях под снимками уже развернулась настоящая война - одни подписчики Хименеса-Браво говорили, что девушка сильно юна для него, а другие убеждали, что это любовь и нет ничего зазорного в такой разнице в возрасте.

"Очень милая девочка! Она очень юная. Я не верю в любовь. Дай Бог чтобы это была любовь", "Боже, сколько завистников сразу. Вам не все равно сколько девочке лет? Хорошо людям и это хорошо!", "Надеюсь, что ничего противозаконного здесь нет и девочке есть 18", "Это что, его дочь?", - писали в комментариях под постом Эктора.

Напомним, впервые он показал ее в феврале этого года, но спустя некоторое время повар на своей страничке в Instagram опубликовал совместный снимок, сопроводив его трогательным сообщением.

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