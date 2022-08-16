Злата Огневич в объятиях отвергнутого Максима Тарапаты анонсировала возвращение "Холостячки"

Злата Огневич засветилась в объятиях Максима Тарапаты / instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/tarmaks

Украинская певица и главная героиня 2 сезона романтического реалити-шоу Холостячка Злата Огневич заинтриговала поклонников серией снимков с Максимом Тарапатой, финалистом проекта.

Хоть артистка и не выбрала Макса, после съемок они продолжили общение, и даже вместе отмечали Новый год. Правда, после этого Тарапата долгое время не возникал на горизонте певицы.

Тем более интригующим оказалось его появление в Instagram-сторис Огневич. Она показала серию фотографий в объятиях мужчины с подписью: "Хеллоу, еврибади! Холостячка возвращается или ваши варианты!"

Для чего встретились Огневич и Тарапата, пока неизвестно. Однако обстоятельства их свидания оказались весьма романтичными - пара отправилась на прогулку на речном трамвайчике.

Злата Огневич засветилась в объятиях Максима Тарапаты / instagram.com/zlata.ognevich

Ранее украинские СМИ застукали "холостяка" Мишу Заливако за нежностями с победительницей 11 сезона Анной Богдан. Пара, которая недавно объявила о расставания, миловалась прямо на улице.

Также шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво показал свою молодую возлюбленную, личность которой так и хранит в секрете. Образ избранницы шоумена поклонники собирают по кусочкам.

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