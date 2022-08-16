УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Злата Огневич в объятиях отвергнутого Максима Тарапаты анонсировала возвращение "Холостячки"

16 августа 2022, 14:48

Встреча бывших получилась крайне романтичной.

Злата Огневич и Максим Тарапата
Злата Огневич засветилась в объятиях Максима Тарапаты / instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/tarmaks

Украинская певица и главная героиня 2 сезона романтического реалити-шоу Холостячка Злата Огневич заинтриговала поклонников серией снимков с Максимом Тарапатой, финалистом проекта.

Хоть артистка и не выбрала Макса, после съемок они продолжили общение, и даже вместе отмечали Новый год. Правда, после этого Тарапата долгое время не возникал на горизонте певицы.

Тем более интригующим оказалось его появление в Instagram-сторис Огневич. Она показала серию фотографий в объятиях мужчины с подписью: "Хеллоу, еврибади! Холостячка возвращается или ваши варианты!"

Для чего встретились Огневич и Тарапата, пока неизвестно. Однако обстоятельства их свидания оказались весьма романтичными - пара отправилась на прогулку на речном трамвайчике.

Злата Огневич и Максим Тарапата
Злата Огневич засветилась в объятиях Максима Тарапаты / instagram.com/zlata.ognevich

Ранее украинские СМИ застукали "холостяка" Мишу Заливако за нежностями с победительницей 11 сезона Анной Богдан. Пара, которая недавно объявила о расставания, миловалась прямо на улице.

Также шеф-повар и телеведущий Эктор Хименес-Браво показал свою молодую возлюбленную, личность которой так и хранит в секрете. Образ избранницы шоумена поклонники собирают по кусочкам.

Другие новости:

шоу-бизнес Злата Огневич новости шоу бизнеса Холостячка 2021
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:58

Самая вкусная закуска на зиму: идеальный рецепт помидоры с яблоками

14:48

Злата Огневич в объятиях отвергнутого Максима Тарапаты анонсировала возвращение "Холостячки"

14:47

"Это продлится до полной деоккупации": в ОП признали причастность ВСУ к взрывам в Крыму

14:44

Гороскоп Таро на сентябрь 2022: Овнам - поездка, Тельцам - хорошие новости, Близнецам - резкие переменыВидео

14:27

Цветочный гороскоп: какой букет принесет счастья и удачу, а какой разозлит знаки Зодиака

Реклама
14:26

"Какая неожиданность": в Минобороны РФ внезапно назвали диверсией взрывы в КрымуВидео

14:13

Эксперт объяснил, как Украина удерживает войска РФ на море при преимуществе агрессора 8:1Видео

13:52

Оккупанты обстреляли ракетами Житомирскую область: что известноВидео

13:36

Календарь 2023 с праздниками и выходными: как будет отдыхать Украина

13:31

"Это очень жирная цель": эксперт рассказал, какая техника РФ была на месте взрыва в ДжанкоеВидео

13:24

Преображение Господне 2022: традиции и запреты дня

13:22

"Хлопок" возле Симферополя: оккупанты заявили о новых взрывах в Крыму

13:04

Лунный календарь покупок: когда и что лучше всего покупать, чтобы не потратить деньги зря

13:00

Гороскоп на завтра, 17 августа 2022: Тельцам – обман, Весам – сплетни, Скорпионам – деньгиВидео

12:52

Шойгу попытался откреститься от использования химоружия против Украины и "бросил камень" в СШАВидео

12:40

Когда мужчин без военного опыта будут выпускать из Украины: Зеленский ответил на петициюВидео

12:32

"Придумали замену Кобзону": Баскову досталось за отказ поддержать оккупацию Украины

12:28

"Незламний" экстрасенс Макс Гордеев откровенно рассказал о музыкальной карьере и магии в песняхВидео

12:01

Взрывы в Крыму повергли в панику оккупантов: эвакуированы около 2 тысяч человекВидео

12:00

"Уже показывают результаты на поле боя": ВСУ получили 6 гаубиц М109 от Латвии

Реклама
11:55

Самый полезный завтрак для похудения: что нужно есть

11:50

Беларусь стягивает военную технику к границе с УкраинойВидео

11:41

Когда Пасха в 2023 году в Украине – дата, традиции и запреты дня

11:15

Приметы на 17 августа: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь деньгиВидео

10:49

Черновол рассказала, почему украинская "Стугна" уничтожила больше техники РФ, чем ее аналогиВидео

10:42

США предупреждали о вторжении РФ еще в сентябре 2021 года: "сказали копать траншеи" - КулебаВидео

10:28

Общая стратегия вторжения РФ подорвана, Черноморский флот прижался к Крыму - разведка БританииВидео

10:28

Тина Кароль поделилась архивным видео, где она поет в 13 летВидео

10:14

Зачистка России: Королеву хотят выгнать из РФ из-за поступка Порывай

10:04

"Крымский мост следующий": россияне в отчаянии после "фейерверков" на складе БП под ДжанкоемФотоВидео

09:43

Стратегия останется: Климкин рассказал, как долго Россия сможет вести войну

09:38

"Затишье перед бурей":  Жданов рассказал, какая опасность грозит украинцам 24 августа

09:37

День рождения стал и днем смерти: под Бахмутом погиб 27-летний украинский военныйВидео

09:30

Как правильно замораживать помидоры и что из них можно приготовить

09:27

Начинающая пропагандистка РФ "самоликвидиковалась" на ДонбассеВидео

09:14

Суркис прояснил позицию Динамо по поводу единого телепула УПЛ: "Трансляции должны быть бесплатными"

08:37

Гороскоп на сегодня, 16 августа 2022: Тельцам – большой куш, Львам – исполнение желаний, Рыбам – сплетниВидео

08:29

Денацифицировали и демилитаризовали: на Донбассе ВСУ уничтожили российского капитана из Дагестана

08:25

В Крыму гремят взрывы в районе Джанкоя: горит склад боеприпасов - СМИВидео

08:16

Украина потеряла кучу времени из-за надежд на беспомощную ООНмнение

Реклама
08:07

В рядах оккупантов начался раскол, но Кремль не отказывается от проведения "референдумов" - ISWВидео

08:00

Украину накрывает сильнейшая магнитная буря: когда ждать "удара" и как спастисьВидео

07:30

"Многое упростит": эксперт рассказал, что даст признание РФ спонсором терроризма

07:11

"Такого давно не было": ночью РФ ударила ракетами по пяти из девяти районов Харьков

06:47

Книга оккупанта Филатьева: меньше паранойимнение

06:40

Эмиссары Путина поехали на Запад: Арестович рассказал, о чем они хотят договориться

06:40

Синоптики рассказали, когда в Украине резко похолодает и придут морозыВидео

05:20

Ошеломляющий бисквитный рулет с вареньем: простой рецепт на каждый деньВидео

04:40

Отмоет даже старый жир: зачем класть в морозилку средство для мытья посуды

04:10

Гиркина ликвидируют: в РФ раскрыли сценарий неожиданного появления террористаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Яблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022День Независимости
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять