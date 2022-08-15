Мэр Киева Виталий Кличко разводится

Виталий и Наталья Кличко/ УНИАН

Мэр украинской столицы Виталий Кличко разводится со своей женой Натальей.

Они уже много лет жили отдельно в разных странах, поэтому развод считают логичным завершением отношений. Об этом Кличко рассказал в интервью изданию "Бабель".

Он подчеркнул, что несмотря на то, что они уже много лет не живут вместе, они с Натальей находятся в хороших отношениях.

"Много лет – разные интересы, разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально. Это желание обеих сторон. У нас остались добрые отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается", – отмечает Кличко.

Когда журналисты задали мэру столицы вопрос, свободно ли его сердце сейчас, он ответил, что оно занято Киевом.

Виталий Кличко и Наталья поженились в апреле 1997 года. У них есть трое детей – сыновья Егор-Дэниел и Максим и дочь Елизавета-Виктория. Дети пары учатся за границей – в Великобритании.

Наталья уже много лет живет в Германии. Она не остается в стороне от событий в Украине – выходит на митинги в Гамбурге, а также рассказывает европейцам о жестокой войне РФ против Украины.

Напомним, ранее жена Виталия Кличко Наталья показала свой роскошный дом в Германии. На своей странице в Instagram Наталья Кличко организовала небольшой рум-тур, а также рассказала о тех вещах, которые она любит.

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