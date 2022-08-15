Композитор Раймонд Паулс рассказал о возвращении Аллы Пугачевой с детьми в РФ

Раймонд Паулс рассказал о возвращении Аллы Пугачевой в РФ / instagram.com/maestroraimondspauls, instagram.com/alla_orfey

Латвийский и советский композитор, дирижер и пианист Раймонд Паулс имеет близкие отношения с Аллой Пугачевой не только благодаря многолетнему сотрудничеству. Их также объединяет дружба.

В интервью российскому изданию Раймонд Волдемарович сообщил, что недавно разговаривал с Примадонной, которая сейчас с детьми от российского комика Максима Галкина, двойняшками Лизой и Гарри, находится в Латвии.

В личной беседе Пугачева якобы сообщила Паулсу, что намерена в скором времени возвращаться в РФ. "Я с Аллой говорил, она сказала, что вернётся с детьми в Москву", - цитирует Паулса издание.

Что касается Максима Галкина, который в РФ считается предателем и врагом из-за его публичной критики российской власти и антивоенной позиции, то тут Раймонд Волдемарович не смог ответить однозначно.

"У Максима, может быть, есть какие-то свои проблемы (из-за антирашистских высказываний - прим. редактора), но все-таки Россия ведь его Родина", - отметил Паулс.

Напомним, ранее Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий.

Но, похоже, его это ничуть не пугает. Комик продолжает отстаивать свою антивоенную позицию публично, иногда даже на собственных концертах. Так на одном из выступлений в Латвии он выдал шутку на латышском языке о ничего не понимающих русских.

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