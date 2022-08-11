Не волнуйся, любимый: Пугачева нежно обратилась к Галкину

Алла Пугачева на прогулке с детьми/Instagram

Российский юморист Максим Галкин и его супруга, певица Алла Пугачева обменялись милыми сообщениями в сети.

В частности, как стало известно, Галкин уехал на несколько дней и опубликовал фото, где они с Пугачевой сфотографированы много лет назад. Галкин написал под фото, что соскучился по Алле.

Теперь же, романтическое послание написала и сама Пугачева. Прогуливаясь с детьми, она написала, что папа за них переживает. "Когда папа в отъезде, он волнуется за нас. Где мы? Как мы там? Не волнуйся, любимый, у нас все хорошо", - нежно написала певица.

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Напомним, ранее юморист Максим Галкин, который сразу выступил проти войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

На фото он 26-летний, Алле Пугачевой тогда было 53 года. Она стала за его спиной.