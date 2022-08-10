"Лет 20 этой фотографии": Галкин умилил сеть архивным фото с Аллой Пугачевой

На фото Галкину 26 лет, а Пугачевой - 53 года.
Известный российский юморист Максим Галкин, который сразу выступил проти войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.
На фото он 26-летний, Алле Пугачевой тогда было 53 года. Она стала за его спиной.
"Лет 20 этой фотографии, ее сделал известный литовский фотограф (имя сейчас выпало из головы — извините). Вот так он нас увидел", — подписал снимок юморист.
Галкин также рассказал, что ему пришлось на несколько дней покинуть любимую и он уже соскучился по своей Алле.
Напомним, ранее Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в России, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий.
Также с Галкиным стали в массовом порядке разрывать рекламные контракты.
Кроме того, его уволили с Первого канала, где шоумен работал последние пять лет ведущим программы "Сегодня вечером".
Другие новости:
- "Торчат ребра": на Орбакайте накинулись в сети за чрезмерную худобу
- "Я его не люблю": Приходько снова "штрыкает" Потапа
- "Ты не офицер": украинского ведущего не взяли в армию