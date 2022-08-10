УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Лет 20 этой фотографии": Галкин умилил сеть архивным фото с Аллой Пугачевой

10 августа 2022, 10:58

На фото Галкину 26 лет, а Пугачевой - 53 года.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Галкин умилил сеть архивным фото с Пугачевой / instagram.com/maxgalkinru

Известный российский юморист Максим Галкин, который сразу выступил проти войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

На фото он 26-летний, Алле Пугачевой тогда было 53 года. Она стала за его спиной.

"Лет 20 этой фотографии, ее сделал известный литовский фотограф (имя сейчас выпало из головы — извините). Вот так он нас увидел", — подписал снимок юморист.

Галкин и Пугачева
Галкин умилил сеть архивным фото с Пугачевой / instagram.com/maxgalkinru

Галкин также рассказал, что ему пришлось на несколько дней покинуть любимую и он уже соскучился по своей Алле.

Напомним, ранее Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в России, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий.

Также с Галкиным стали в массовом порядке разрывать рекламные контракты.

Кроме того, его уволили с Первого канала, где шоумен работал последние пять лет ведущим программы "Сегодня вечером".

Другие новости:

Алла Пугачева Максим Галкин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:58

"Лет 20 этой фотографии": Галкин умилил сеть архивным фото с Аллой Пугачевой

10:55

"Вали всех": идентифицирован оккупант, который лично отдавал приказы расстреливать украинцевВидео

10:35

В ВСУ рассказали о масштабах потерь РФ после взрывов в НовофедоровкеВидео

10:28

Готовились к "референдуму": партизаны атаковали штаб "Единой России" в Мелитополе

10:23

Ракетый удар, работа спецназа или партизан: генерал назвал возможные причины взрыва в НовофедоровкеВидео

Реклама
10:21

Первые взрывы в Крыму: как это изменит ход войны и как отомстит Россиямнение

09:49

Военное положение и мобилизацию продлят в Украине - нардепВидео

09:48

РФ цинично врет об обстреле Запорожской АЭС и созывает Совбез ООНВидео

09:31

"Со взятием Мелитополя рухнет все": Украина готовит неожиданный удар - АрестовичВидео

09:20

Необычная дочь Якубовича ужаснула внешним видом

08:57

Гороскоп на сегодня, 10 августа 2022: Девам – обман, Скорпионам – тревога, Рыбам – врагиВидео

08:50

"Крыму надо потерпеть!": Гиркин высмеял оправдания Минобороны РФ по взрывах в Новофедоровке

08:30

Трагическая ночь на Днепропетровщине: враг накрыл "Градами" жилые дома, 11 человек погиблиФотоВидео

08:16

Контрнаступления ВСУ в ближайшие недели вряд ли стоить ожидатьмнение

08:02

"Мы здесь при чем?": Подоляк назвал причину взрывов в КрымуВидео

07:45

РФ не обвиняет Украину в ударах по Новофедоровке, чтобы не признавать бессилие своей ПВО – ISWВидео

07:16

Удар по аэродрому в Новофедоровке мог быть нанесен с оккупированной территории - военный экспертВидео

06:49

Ликвидированы 35 оккупантов, наблюдательный пункт и склад БК: на Юге ВСУ 7 раз ударили по врагу с неба

06:25

Война в Украине: момент истины наступит в сентябремнение

06:09

Карма догонит всех: чего ждать и опасаться в полнолуние 12 августаВидео

Реклама
05:22

"Будьте осторожны": эксперт рассказал, как Россия будет мстить за КрымВидео

04:45

120 гривен за доллар: украинцам раскрыли катастрофический сценарий инфляцииВидео

04:17

Исполнение желаний, большие деньги и сказочная удача: 4 знака зодиака до конца года не будут знать бедВидео

03:45

"Когда увидят, что Акела промахнулся": эксперт объяснил, когда Путина свергнут с тронаВидео

03:10

Наступление россиян на юге Украины выгодно для ВСУ - израильский офицерВидео

02:35

"Нарастите волосы": Волочкова изменилась до неузнаваемости

02:15

Военный эксперт рассказал, стоит ли опасаться русской гиперзвуковой ракеты "Циркон"

01:46

"Сбегут в РФ": эксперт объяснил, что будет с пророссийски настроенными украинцами после деоккупацииВидео

00:51

Приметы на 10 августа: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы в дом опасность не пришлаВидео

09 августа, вторник
23:57

Как не испортить посуду: что категорически запрещено мыть в посудомойке - секреты хозяйкам

23:36

"Война должна закончиться Крымом": Зеленский высказался о взрывах на авиабазеВидео

23:32

"Очень больно": Зеленская не сдержала слез, рассказывая японцам о погибшей ЛизеВидео

23:05

"Есть две версии": Арестович допустил удары по Крыму из украинского оружияВидео

22:55

"Теперь мы диктуем условия": Путину могли доложить об ударе по Крыму на этапе планирования - ЖдановВидео

22:46

"Ты не офицер": украинского ведущего не взяли в армию

22:39

США ввели жесткие санкции против чиновников Беларуси: кто попал в список

22:30

ВСУ перехватывают инициативу в войне: эксперт назвал 3 причины, почему оккупанты "тормозят наступление"Видео

22:03

"Города утопают в трупах": россияне превратили Луганщину в руины, Попасную отстраивать не будутВидео

21:57

У Путина открылись глаза, он жалуется на проблемы алкоголизма и бедности в РФ

21:48

Появилось видео момента мощных взрывов на аэродроме в КрымуВидео

Реклама
21:40

В Украине может прекратить работу главный производитель детского питания

21:38

Harpoon достанет до Крыма: военный эксперт назвал следующую цель ВСУВидео

21:29

США помогут разминировать Украину: сколько денег дадут на подготовку саперов

21:17

Арестович пофилософствовал и рассказал женщинам, как найти настоящую любовьВидео

21:17

Новофедоровка была "анонсом" серии ударов по Крыму, дальше будет Крымский мост – ЖдановВидео

20:52

По аэродрому оккупантов в Крыму ударили украинским оружием - The New York TimesВидео

20:51

Олег Жданов поведал, будет ли мстить Россия за "прилеты" по авиабазе в КрымуВидео

20:47

Послала на три буквы: Приходько разорвала отношения с зазомбированной кумой из РФВидео

20:32

После взрывов в Новофедоровке Крымский мост становится целью номер один – Олег Жданов

20:26

Шендерович учуял "нацизм" в предложение Зеленского выгнать русских из стран ЗападаВидео

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять