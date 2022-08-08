"Буду учить латышский": Максим Галкин знатно затроллил россиян

Максим Галкин / коллаж фото УНИАН

Известный русский юморист и оппозиционер Максим Галкин продолжает выступать и рассказывать своим поклонникам правду о войне в Украине. И периодически мощно провоцирует аудиторию верных Путину россиян.

В этот раз Галкин на одном из концертов в Латвии заявил о немыслимой для русских ура-патриотов вещи ‒ мол, он будет учить латышский язык, потому что обосновался в этой стране с семьей (женой ‒ легендарной певицей Аллой Пугачевой и детьми ‒ Гарри и Лизой).

"Добрый вечер, дорогие друзья. Я начал учить латышский язык, потому что теперь русские внимательно следят за всем, что я говорю на концертах. Сейчас вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только на латышском. Но не волнуйтесь. Рядом с вами сидят россияне — они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили", — сказал он.

В подтверждение своих слов Галкин тут же выдал целую тираду на латышском. Зал встретил ее аплодисментами.

Напомним, ранее Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий.

Также с Галкиным стали в массовом порядке разрывать рекламные контракты.

Кроме того, его уволили с Первого канала, где шоумен работал последние пять лет ведущим программы "Сегодня вечером".

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