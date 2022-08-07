Если Симоньян укусит гадюка, то через два часа змея умрет: Галкин "проехался" по пропагандистке

К слову, ранее Симоньян пыталась опорочить Галкина и утверждала ‒ мол, он закоренелый гей, на легендарной певице Алле Пугачевой для отвода глаз.
Известный российский шоумен-оппозиционер Максим Галкин на своем выступлении в Юрмале (Латвия) рассказал со сцены злую шутку про топовую русскую пропагадндистку ‒ Маргариту Симоньян. Об этом сообщает Telegram-канал Божена.
"Если Симоньян в лесу укусит гадюка, то она через два часа умрет. А Симоньян пойдет дальше", — cказал комик под смех зрителей.
К слову, ранее Симоньян пыталась опорочить Галкина и утверждала ‒ мол, он закоренелый гей, на легендарной певице Алле Пугачевой для отвода глаз.
Напомним, ранее Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий.
Также с Галкиным стали в массовом порядке разрывать рекламные контракты.
Кроме того, его уволили с Первого канала, где шоумен работал последние пять лет ведущим программы "Сегодня вечером".
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