Если Симоньян укусит гадюка, то через два часа змея умрет: Галкин "проехался" по пропагандистке

Максим Галкин / коллаж УНИАН и скриншот из видео

Известный российский шоумен-оппозиционер Максим Галкин на своем выступлении в Юрмале (Латвия) рассказал со сцены злую шутку про топовую русскую пропагадндистку ‒ Маргариту Симоньян. Об этом сообщает Telegram-канал Божена.

"Если Симоньян в лесу укусит гадюка, то она через два часа умрет. А Симоньян пойдет дальше", — cказал комик под смех зрителей.

К слову, ранее Симоньян пыталась опорочить Галкина и утверждала ‒ мол, он закоренелый гей, на легендарной певице Алле Пугачевой для отвода глаз.

Напомним, ранее Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий.

Также с Галкиным стали в массовом порядке разрывать рекламные контракты.

Кроме того, его уволили с Первого канала, где шоумен работал последние пять лет ведущим программы "Сегодня вечером".

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