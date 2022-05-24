"Считаю помощь своим долгом": Галкин в трогательном видео призвал поддержать беженцев из Украины

Максим Галкин / коллаж фото УНИАН

Российский юморист Максим Галкин (который ныне пребывает в изгнании в Израиле вместе с супругой, легендарной певицей Аллой Пугачевой и детьми), призвал помочь беженцам из Украины по всему миру. Артист записал видеообращение в Instagram.

В ролике Галкин назвал поддержку пострадавших украинцев персональной ответственностью. Он подтвердил, что часть средств со своих концертов перечисляет в благотворительные фонды, которые помогают беженцам из Украины.

"Обычно, занимаясь благотворительностью, я не рассказываю о своем участии. Но, считаю, что в нынешнее время просто необходимо осветить деятельность тех, кто помогает нуждающимся в этой катастрофической ситуации. Считаю помощь беженцам из Украины своим долгом, как гражданина РФ, разделяющего ответственность за происходящее", — сказал Галкин.

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Напомним, ранее аксим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий.

Также с Галкиным стали в массовом порядке разрывать рекламные контракты.

Кроме того, его уволили с Первого канала, где шоумен работал последние пять лет ведущим программы "Сегодня вечером".

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