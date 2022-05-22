Поседевший Максим Галкин впервые вышел на связь после критики войны в Украине

Шоумен, который сейчас находится в Израиле, резко изменился.
Максим Галкин, который покинул Россию после вторжения российских войск в Украину, записал новое видео.
Прошло уже четыре недели с тех пор, когда он опубликовал обращение, в котором осудил ракетные удары со стороны РФ.
Галкин на своей страничке в Instagram анонсировал предстоящие концерты в Израиле, поскольку его выступления пользуются большим спросом за границей.
"Через две недели начинается мой большой тур по Израилю. Уже много дней нет билетов в кассе, а желающие прийти — на мой концерт остаются. Все это время мы искали возможности. Мы нашли единственный свободный зал, поэтому я с радостью объявляю — еще один, 16 заключительный концерт состоится в городе Ашдод. Добро пожаловать! Буду с нетерпением ждать встречи", — обратился к аудитории 45-летний пародист.
Галкин заметно постарел - у него поседела щетина на подбородке.
Напомним, что шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты.
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