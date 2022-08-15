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Вдова Курта Кобейна снялась в бикини на итальянском берегу: "Лучшая месть!"

15 августа 2022, 03:13

58-летняя Кортни Лав показала, как греется на средиземноморском солнышке.

Кортни Лав
Кортни Лав показала тело в бикини в Италии / instagram.com/courtneylove

Американская певица, актриса и вдова солиста группы Nirvana Курта Кобейна Кортни Лав активно ведет блог в Instagram, где делится воспоминаниями, мыслями и кадрами своей повседневной жизни.

Последнее время артистка проживает в Великобритании, а недавно отправилась в отпуск на один из итальянских курортов. Оттуда она запостила достаточно редкий для нее снимок в купальнике.

Стоит отметить, что 15 лет трезвости (была наркозависима с подросткового возраста и до 43 лет) пошли ей на пользу, Лав выглядит очень неплохо. Ей удалось сохранить стройную, подтянутую фигуру.

Для пляжных снимков Кортни выбрала яркое бикини с пестрым узором, темные солнцезащитные очки и множество цепочек. Артистка позирует на пирсе, вероятно сразу после того, как вылезла из воды.

Фото она подписала цитатой из одноименной песни американской рок-группы R.E.M.: "Хорошо жить - лучшая месть".

Кортни Лав
Кортни Лав показала тело в бикини в Италии / instagram.com/courtneylove

Ранее немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум в микробикини "под зебру" исполнила зажигательный танец на террасе под пальмами.

Также американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид снялась для рекламной кампании Victoria's Secret в сапфировом комплекте белья из атласа и кружев.

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